Muğla'nın Menteşe ilçesinde, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde açılan kurslara katılan kursiyerlerin, yıl boyunca büyük bir emek ve özveriyle hazırladığı eserler 'Katmanlardan Sırlara El Sanatları Sergisi' adı altında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışı, Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Keleş'in katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi detaylıca gezen İlçe Millî Eğitim Müdürü Keleş, stantları tek tek inceledi. Kursiyerler ve usta öğreticilerle yakından ilgilenen Keleş, el emeği göz nuru eserlerin yapım aşamaları ve hikayeleri hakkında bilgi alarak çalışmaları büyük bir ilgiyle takip etti. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, serginin açılışının ardından yaptıkları açıklamada geleneksel değerlerin önemine vurgu yaptı. Yapılan açıklamada, 'Geleneksel el sanatlarımızın yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan tüm kursiyerlerimizi ve usta öğreticilerimizi yürekten tebrik ediyor, serginin ilçemiz ve mahallemiz için hayırlı olmasını diliyoruz' ifadelerine yer verildi.