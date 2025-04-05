Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde 2020 yılında Kemer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kemer Bisiklet Rotaları projesi kapsamında oluşturulan bin kilometrelik bisiklet rotası meyvesini vermeye başladı. Rus ve Avrupalı bisiklet sporcuları, Nisan ayında yapılacak olan ulusal ve uluslararası organizasyonlar öncesinde kamp için Kemer’e geliyor.

Kemer Belediyesi, bisiklet sporu ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde ve fuarlarda yaptığı başarılı çalışmalarla bisiklet destinasyonu olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Kemer’de gerçekleştirilecek olan bisiklet etkinlikleri ile antrenman kamplarını birleştiren takımlar bölgenin eşsiz manzarası eşliğinde pedal çeviriyor.

Kemer Belediyesi iki büyük organizasyonun ana sponsoru

Bisiklet turizminin Türkiye’deki ana lokomotifi olan Kemer, kamplar dışında Nisan ayında 4 ayrı bisiklet etkinliğine ev sahipliği yapacak. Toplam altı bisiklet branşından binlerce sporcu Kemer’e gelecek ve ilçede pedal çevirecek. Bisiklet turizmi denince akla ilk gelen yerin Kemer olmasında büyük pay sahibi olan Kemer Belediyesi, TransTaurus Dağ / Grvel Bisiklet Etap Yarışları ve Sky To Sea MTB Enduro Bisiklet Yarışları’nın da ana sponsorluğunu üstlendi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kemer’in yaz sezonu dışında kalan aylarının spor turizmi ile hareketlendirilmesi amacıyla çalışmalar yaptık. Bu yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaya başladık. Bisiklet turizmi ile ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde binlerce sporcu Kemer’e geliyor. Bölgemiz, turizm çeşitliliği bakımından çok zengin. Özellikle bisiklet turizmi, ilçemizin önümüzdeki yıllarda en büyük değerlerinden biri olacak. Buna yönelik hazırladığımız rota ve tanıtım çalışmalarımız ile ilçemiz artık bu yönde de tercih edilmeye başladı. Bisikletli turist profiline bakıldığı zaman gittikleri bölgede en az iki hafta kalıyorlar. Hedefimiz Kemer’i dünya çapında antrenman kampları için tercih edilen bir bölge ve dünya şampiyonası yarışlarına ev sahipliği yapan bir bisiklet destinasyonuna dönüştürmektir" dedi.

Nisan ayında Kemer’de yapılacak organizasyonlar ise şu şekilde:

10-13 Nisan 2025 tarihlerinde TransTaurus DAĞ / GRAVEL Bisiklet Etap Yarışları, 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde Akra Granfondo Yol Bisikleti Yarışları, 18-20 Nisan 2025 tarihlerinde Sky To Sea MTB Enduro Bisiklet Yarışları, 28 Nisan 2025 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarışları.