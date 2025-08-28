SAMSUN (İHA) – Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria, Samsunspor’u eleyerek Avrupa Ligi’ne kaldıkları için mutlu olduklarını ve bu başarıdan dolayı memnun olduklarını söyledi.

Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Samsunspor ile berabere kalarak Avrupa Ligi lig aşamasına kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Yunanistan ekibinin Teknik Direktörü Rui Vitoria, mücadeleyi değerlendirdi. Turu geçtikleri için mutlu olduklarını ifade eden Vitoria, "Yaz döneminde başlanan hazırlık dönemi ve 6 maçlık Avrupa elemeleri aşaması bitti. Yolculuğumuza çok uzun süre önce başladık. İlk hedef oyunumuzu geliştirmekti. UEFA’da da yolumuza devam etmek istiyorduk. Kendimizi başarılı görüyorum. Şampiyonlar Ligi’ne giremedik ama Avrupa Ligi aşamasına kalabildik. Aramıza yeni oyuncular katıldı. Avrupa’da gösterilen başarıdan memnunum. 3 farklı takımla 6 maç oynadık. Futbolcularımın performansından memnunum. Ligde de iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Tüm sezon boyunca futbolcuların kalitesine ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Umarım bizim için iyi bir sezon olur. Transfer dönemi henüz bitmedi. Uzun bir sezon bizi bekliyor. Haftada 3 karşılaşma oynayacağız. Bu süreçte başarılı bir süreç geçirmek istiyoruz" dedi.

Samsunspor mücadelesini de değerlendiren Vitoria, "Samsunspor’u tebrik ederim. Konferans Ligi’nde onlara başarılar dilerim. Gerçekten iyi ve organize bir takım. Turu biz geçtik ama kesinlikle kötü değil iyi bir takımlar. Oluşturdukları bu güzel atmosfer için Samsunspor camiasına teşekkür ederim" diye konuştu.