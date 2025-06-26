Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla Roma’daki tarihi Kolezyum’da ilk kez sema töreni ve konser düzenlendi.

İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Venüs ve Roma Tapınağı’ndaki Kolezyum Arkeoloji Parkı’ndaki konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İtalya Kültür Bakanlığı ile Kolezyum Arkeoloji Parkı’nın iş birliğinde Yunus Emre Enstitüsü, Roma Büyükelçiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Roma’nın en önemli kültürel yaz etkinliklerinden biri olan ve Kolezyum tarafından düzenlenen ‘Musica in Venere’ konser serisinin kapanışını yapan etkinlik, Venüs ve Roma Tapınağı’nın atmosferinde sahnelendi. İtalya’nın tanınmış sanatçılarının da sahne aldığı prestijli seride 14 müzisyen ve 16 semazenle yaklaşık bir saat süren etkinlik icra edildi.

Türkiye-İtalya kültür köprüsü

İtalyan kurumlarının özel davetiyle gerçekleşen etkinlik, Türkiye’nin kültürel mirasının uluslararası etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Daha önce Kolezyum’da sergilenen ‘Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi’ sergisinin ardından bu tören de iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendiren bir adım oldu.

Dünyaca ünlü Kolezyum’da düzenlenen tören, tarihî ve sembolik değeri yüksek mekân için bir ilk olurken, sahip olduğu 800 kişilik kapasitenin tamamen dolması, İtalyanların Türk kültürüne olan ilgisini ortaya koydu.