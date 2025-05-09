Rize Valiliği ile Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen tanıtım programı kapsamında İzmir’den Rize’ye gelen gazeteciler, Karadeniz’in yeşil cennetinde unutulmaz bir deneyim yaşadı.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Gazeteciler, Rize'nin doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini ve yöresel lezzetlerini yakından tanırken, düzenlenen toplantılarla da şehrin turizm vizyonuna dair kapsamlı bilgiler edindi. Ayder Yaylası’ndan Zil Kale’ye, Çeçeva Çay Bahçesi’nden Rize Kalesi’ne kadar uzanan dolu dolu bir keşif turuna katılan konuklar, bölgeden etkilendiklerini ifade ederek Rize Valiliği’ne teşekkür etti.

RİZE’NİN TANITIMINDA GÜÇLÜ BULUŞMA

Rize’de düzenlenen tanıtım toplantısına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Cem Temizel, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Güven Aksoy ve Discover Kaçkar Direktörü Ceylan Şensoy’un yanı sıra İzmirli gazeteciler ile turizm acente temsilcileri katıldı.

VALİ BAYDAŞ: “RİZE, YILIN 12 AYI KEŞFE AÇIK”

Toplantının en dikkat çeken konuşmasını Rize Valisi İhsan Selim Baydaş gerçekleştirdi. Baydaş, Rize’nin hem doğal hem de kültürel zenginlikleriyle yalnızca yaz sezonu değil, dört mevsim boyunca turistler için cazip bir destinasyon olduğunu vurguladı.

“Antalya ve İzmir'den Rize’ye doğrudan uçuşlar mevcut. Yaklaşık 2 saatte Karadeniz’in kalbine ulaşmak mümkün. Ancak bu imkânın daha geniş kitlelerce bilinmesi gerekiyor. İzmirli hemşehrilerimizin Rize’de görecek, hissedecek çok şeyi var,” diyen Vali Baydaş, şehirde doğa, spor, sağlık ve kültür turizminin gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.

“Discover Kaçkar markamızla yayla, doğa ve macera turizmine; Kaçkar by UTMB ile de uluslararası spor turizmine güçlü adımlar atıyoruz. Rize artık dünyaya açılıyor. Sizlerin de bu sürece katkısı çok önemli. Burada edindiğiniz izlenimleri şehirlerinizde paylaşmanız, bu güzelliklerin daha fazla insana ulaşmasına vesile olacaktır.”

BAŞKAN METİN: “RİZE’NİN TURİZMİNİ ORTAK AKILLA BÜYÜTECEĞİZ”

Toplantıya katılan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de bir selamlama konuşması yaparak basının ve turizm sektörü temsilcilerinin desteğinin önemine değindi:

“Rize; yaylaları, çayı, tarihi eserleri ve mutfağıyla büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçirmek için kamu kurumlarıyla, basın mensuplarıyla ve özel sektörle birlikte hareket etmek zorundayız. Bugün burada bulunan herkes, bu ortak vizyonun bir parçasıdır.”

Rize Belediyesi tarafından hazırlanan “Show Me Rize” tanıtım filmi de toplantı sırasında izletildi. Katılımcılar, filmin şehrin ruhunu yansıttığını ve tanıtımda etkili olacağını ifade etti.

GAZETECİLER GÖRDÜ, GÖZLEMLEDİ, PAYLAŞTI

Toplantının ardından Rize protokolü ile İzmir ve Antalya’dan gelen gazeteciler, yerel medya temsilcileri ve turizm acenteleri arasında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Katılımcılar, Rize’de gözlemledikleri olumlu yönlerin yanı sıra, turizm altyapısında fark ettikleri eksikleri de doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu.

İŞTE RİZE’DE KEŞFEDİLEN ROTALAR

Gazeteciler ve turizm profesyonelleri aşağıdaki destinasyonları gezerek bölgenin doğal ve kültürel dokusunu yerinde deneyimledi:

Ayder Yaylası

Fırtına Vadisi

Zil Kale

Palovit Şelalesi

Rize Müzesi

Çay Çarşısı

Rize Kalesi

Isırlık Tabiat Parkı

Çayeli Yaşam Müzesi

ÇAYMER – Çay Üretim Süreci

Çeçeva Çay Bahçesi

İkizdere – Handüzü Yaylası

Ridos Termal Tesisleri

Manle Şelalesi – Flora Handüzü