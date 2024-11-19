Rize’nin Çayeli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Heyelanda zarar gören binada oturan vatandaşlar ise İtfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Eskipazar Mahallesi’nde yan yana bulunan 7 katlı apartmanların arka kısmındaki istinat duvarı sabah saat 05.30 sıralarında şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı apartmana zarar vererek 1. katta ailesi ile birlikte oturan Yakup Bayraktar’ın (35) bulunduğu dairenin içine girdi. Kopan duvar ve toprağın altında kalan Bayraktar evinde hayatını kaybederken, aynı aileden 4 kişi de yaralandı. Heyelandan zarar gören binada oturan vatandaşlar için tahliye işlemi başlatılırken, dairelerde yaşayan şuana kadar 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Binadaki tahliye işlemleri sürüyor.