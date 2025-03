Rize’de anaokulu öğrencileri hazırladıkları Ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere mahalle muhtarına teslim etti.

Rize Merkez Anaokulu’nda öğretim gören minikler, Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğuna vurgu yapmak istedi. Ailelerin ve öğretmenlerinde desteklerini alan minikler ilk etapta getirdikleri kumanyaları okullarında topladı. Sonrasında kolilere yerleştiren minikler aynı zamanda kolileri de kendilerine yakışır bir biçimde süsledi. Minikler kolilerin içerisine sadece kumanya değil, kendileri gibi çocukların da mutlu olacağı atıştırmalıklardan koydu. Minikler, ihtiyaç sahiplerine gitmeleri üzerine hazırladıkları 100 adet koliyi mahalle muhtarına teslim etmenin mutluluğunu yaşadı.

Öğrencilere Ramazan’ın paylaşma özelliğini aşılamak için her yıl yardım kolisi hazırladıklarını ve hazırlanan bu kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getiren Merkez Anaokulu Müdürü Selvi Baştopçu, "Her sene çocuklarımızla Ramazan ayı geldiğin zaman, kendi gelenek göreneklerimizi, değerlerimizi çocuklara öğretmek istiyoruz ve bu yüzden bir takım Ramazan etkinlikleri yapıyoruz. Bu etkinliklerimiz kapsamında her sene olduğu gibi bu sene de yardım kolisi hazırladık. Bu yardım kolilerini çocuklarımızın velileri ve çocuklarımız eşliğinde hazırladık. İçerisindeki kumanyalara okuldaki öğretmenlerimizde aynı şekilde yardımcı oldu. Yardım kolilerimizi hazırladık, çocuklarımız içerilerini doldurdu ve kendi mahallemizde en yakınınızdaki yardıma ihtiyacı olan, bu kolilere ihtiyacı olan insanlara göndermek üzere teslim ettik. Çocukların da mutlu olacakları bir takım abur cuburlar, çikolatalar gibi kumanyaların yanında ürünlerde koyduk. Koliyi açtıklarında bir anaokulundan geldiği hissiyatı oluşsun diye çalıştık" ifadelerini kullandı.