Rize’nin Çayeli ilçesinde heyelan nedeniyle tahliye edilen apartmanların sakinlerinin evlerinin önündeki bekleyişi sürüyor.

Rize’nin Çayeli ilçe merkezine bağlı Eskipazar Mahallesi’nde Pazartesi sabahı 6.30 sıralarında meydana gelen heyelanın ardında bölgede 64 haneden oluşan 6 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan binaların sakinleri ise daha güvenli alanlara nakledildi. Evlerinde eşyaları da bulunan bina sakinleri ise tahliye edilen bölgeye çekilen güvenlik şeridinin dışında Afet ve Acil Durum Daire Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenecek raporu beklemeye başladı. Rapora göre evlerinin akıbetini öğrenecek olan vatandaşlar rapor olumlu çıkması haline evlerine yerleşecekken çıkabilecek olumsuz bir raporla da evlerini boşaltmak zorunda kalacak.

Heyelanın kendilerini mağdur ettiğini ve binalarına girebilmek için çıkacak afet raporunu beklediklerini dile getiren Asım Uzun isimli bina sakini “Hep birlikte çıkacak olan kararı bekliyoruz. Karar ne olacak henüz belli değil. Eve girmeyi bekliyoruz. Çoluk çocuk var dışarıda. Okuldan gelecek çocuklar var. Mağdur olduk yani” ifadelerini kullandı.

Bölgede tahliye olan binaların bir diğer sakini İhsan Özkan ise “Bende arkadaşlar gibi kararı bekliyorum. Benimde 2. Kattaydı evim. Arka balkonlarda hasar var. Çocuklar 2 gündür okula gidemedi. Yetkililer bir karar verecek, bize söyleyecek. Bizde ona göre evimize girebilecek miyiz diye bakacağız. Elektrik yok evlerde. Doğalgaz falan kapalı. Elektronik eşyalardan bir umudumuz da yok artık, onlar da gitti. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz işte. Yetkililerimiz bir şey söyleyecek bizde yapacağız” şeklinde konuştu.