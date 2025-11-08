’Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Karikatür Atölyesi sergisi açıldı. Konak Kültürevi’nde açılan sergide, çocukların Öksüz Civciv öyküsünden esinlenerek çizdikleri 51 karikatür eser 12 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Nilüfer Belediyesi’nin ’2025 Yılının Yazarı Rıfat Ilgaz’ etkinlikleri kapsamında düzenlediği Karikatür Atölyesi Sergisi, Konak Kültürevi’nde açıldı. Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de katıldı. Mart ayında Mehmet Kahraman eğitmenliğinde başlayan atölyede 48 çocuk eğitim aldı. Çocuklar önce Rıfat Ilgaz’ın "Öksüz Civciv" isimli öykü kitabını okudu, ardından da bu öyküyü kendi hayal dünyalarında yorumlayarak çizimlerine aktardı. Atölye sonunda ortaya 51 karikatür eseri çıktı.

Serginin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer’in kültürün, sanatın ve sporun başkenti olduğunu vurguladı. Gençler, çocuklar, kadınlar ve dezavantajlı grupların öncelikleri olduğunu belirten Şahin, "Yılın Yazarı etkinliği bizim için çok kıymetli. Bu etkinlikler yıl boyunca sürüyor. Bu etkinlik kapsamında çocuklarla bir arada olmak bizim için mutluluk. Bu atölyeye katılan ve eser sunan tüm çocuklarımıza, emeği geçen kıymetli hocamıza ve ailelere teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitmen Mehmet Kahraman ise Yılın Yazarı Karikatür Atölyesi Sergisi’nin geleneksel bir hale geldiğini söyledi. Kahraman, "Her yıl çocuklarla birlikte yılın yazarı ile ilgili karikatürler çiziyoruz. Çocuklara kitap veriyoruz ve onlar da bu kitapları okuyarak, sonrasında ortaya çok güzel eserler çıkarıyorlar" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Okan Şahin, katkıları için Mehmet Kahraman’a hediye verdi. Etkinlikte çocuklara sertifikaları dağıtıldı. Şahin, sergiyi gezerek çocukların karikatürlerini de inceledi.

’2025 Yılının Yazarı Rıfat Ilgaz: Karikatür Atölyesi Sergisi’ 12 Kasım tarihine kadar Konak Kültürevi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.