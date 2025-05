Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısından vefat eden 7 çocuk annesi Kadriye Alyar’dan geriye kalan evlatları 12 yıldır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılarında 53 vatandaş hayatını kaybetmişti. Saldırının üzerinden geçen 12 yılda aileler her yıl 11 Mayıs’ı buruk karşılıyor. Annesine hediye almak için alışverişe çıktığı esnada gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 37 yaşındaki Kadriye Alyar’dan geriye 7 evladı kaldı. Anneleri vefat ettiğinde 6 aylık olan ikiz kız kardeşler başta olmak üzere Alyar kardeşler, anneleri olmadan geçen Anneler Günü’nü buruk geçiriyor.

"Her 11 Mayıs’ta o acı günü yaşıyorum, üzerinden 14 yıl geçse de acılarımız daha dün gibi"

Acılarının taze olduğunu belirten Resul Alyar, tüm faillerin yakalanmasını istediğini dile getirerek "11 Mayıs saldırısında annemi kaybettim patlamada. Neneme, anneler günü hediyesi almak için çarşıya çıkmıştı ve dönüşte patlama yaşandı. Annem yaşanan patlamada şehit oldu. Annemin evde olmadığını fark ettim ve çarşıya gittiğimde bulamadım, ardından da vefat haberini aldık. Biz 7 kardeşiz, annem vefat ettiklerinde en küçük olan ikiz kardeşlerim 6 aylıklardı. Daha sütten kesilmemişlerdi. En büyük ikinci oğluyum ve benden büyük abim var. Devletimizden Allah razı olsun, tek tek olayın faillerini buluyor. Tüm faillerin yakalanmasını istiyorum. Her 11 Mayıs’ta Anneler Günü’nü yürekten bir buruklukla yaşıyorum. Her 11 Mayıs’ta o acı günü yaşıyorum, üzerinden 14 yıl geçse de acılarımız daha dün gibi. Annem 37 yaşında vefat etti, 7 çocuk annesiydi ve daha gencecikti. Devletimiz ayakta kalsın tek istediğim bu. Kardeşlerimle birliğimiz çok iyi, içlerimizde burukluk var hissediyorum. Anneler Günü’nde abimle, ben çiçek alıp anneme verirdik ve mutluyduk. Şimdiyse içimiz hep burukluk var. Herkesin telefonunda annesine ait bir telefon kayıtlı ama bizde öyle bir kayıt yok, patlamadan sonra 3 halam bizi büyüttü. Rabbim onlardan razı olsun, üçü de benim ikinci annem gibi. Devletimizden şehitliğin verilmesini istiyorum, her zaman içimizde burukluk var" ifadelerini kullandı.