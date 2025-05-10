Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği çatısı altında, Prof. Dr. Meryem Özlem Kütük ve Prof. Dr. Ali Evren Tufan’ın koordinasyonunda yürütülen "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Gençlerin Yaşam Yolculuğu-Türkiye Örneklemi" araştırması, otizmli bireylerin yaşamlarına dair önemli veriler sundu.

Çocuk ve ergen psikiyatristlerinin yanı sıra erişkin psikiyatristleri, psikologlar ve özel eğitim uzmanlarının katkısıyla hazırlanan çalışma, Türkiye genelinde 18 yaş üstü otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanılı bireylerin sosyal, ekonomik ve psikolojik durumlarını kapsamlı şekilde inceledi.

Araştırma sonuçları, OSB’li genç ve yetişkinlerin en çok zorlandıkları alanların başında sosyal etkileşim ve istihdam imkanlarına erişimin geldiğini ortaya koydu. Sosyal alanlardaki yetersizlik, bu bireylerin toplumsal yaşama katılımını sınırlarken, ekonomik bağımsızlık ve iş yaşamına dâhil olamama da yaşam kalitelerini ciddi şekilde etkiliyor. Çalışma, otizmli bireylerin yaşamlarına yönelik politika ve hizmetlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle toplumsal entegrasyon ve istihdam desteklerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Bu kapsamlı araştırma, otizmli bireylerin sesine kulak verilmesinin ve onların ihtiyaçlarına uygun sosyal politikaların geliştirilmesinin aciliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Araştırma hakkında bilgi veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Miraç Barış Usta, "Derneğimizin yürüttüğü bu çalışma, başta çocuk ve ergen psikiyatristlerinin katkılarıyla, erişkin psikiyatrist, psikologlar ve özel eğitim alanında çalışan profesyonellerin de destek verdiği geniş bir uzman ağı tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma ekibine dahil olmamakla birlikte, Türkiye genelinde OSB’li gençlerin ve yetişkinlerin yaşam deneyimlerini anlamayı amaçlamış, onların karşılaştığı sosyal ve ekonomik zorlukları daha iyi kavrayabilmek için önemli veriler sağlaması açısından kliniğimiz ve gelecek çalışmalarımız için çok önem taşımaktadır. Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, OSB tanılı genç ve yetişkinlerin yaşamlarındaki en büyük eksikliklerin başında sosyal alanlara erişim ve istihdam fırsatlarının geldiğini net bir şekilde ortaya koymasıdır. Sosyal etkileşim fırsatlarının sınırlı olması, toplumsal katılımın önünde ciddi bir engel olarak öne çıkarken, ekonomik bağımsızlık ve iş hayatına katılım konusundaki kısıtlılıklar da bu bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sonuçlar, otizmli bireylerin toplumsal hayata tam katılımını destekleyecek politika ve uygulamaların önemini bir kez daha ortaya koymakta, bu alandaki ihtiyaçların acilen ele alınması gerektiğine işaret etmektedir" dedi.