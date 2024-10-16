Tekirdağ Çerkezköy’de bir restoranda tartışma sonrası işletme sahibini bıçaklayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, cezaevine gönderildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir restoranda geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre, Aytaç S. arkadaşlarıyla restorana gelerek yüksek sesle küfürlü konuştu. İş yeri sahibi Tolga T. şahsı uyarınca tartışma çıktı ve bu tartışma kavgaya dönüştü. Aytaç S., masada bulunan bir bıçakla Tolga T.’yi beş yerinden bıçakladı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aytaç S., geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Aytaç S.’nin arkadaşları da olay sonrası garsonları tehdit ederek şikayetin geri çekilmesi için baskı yapmış ve polis ekiplerine mukavemet göstermişti. Altı kişi gözaltına alınırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.