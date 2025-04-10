Ressam Alev Burhanoğlu, kağıt üzerine karışık teknikle yaptığı eserlerinden oluşan "Son Kırmızı" isimli resim sergisini, 11 Nisan 2025’te SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturacak.

Eserlerinin çıkış noktasının minyatür tekniği olduğunu belirten Burhanoğlu, "Minyatür tekniğiyle tanışmam üniversite yıllarıma dayanıyor. Resimlerimi geleneksel minyatür tarzından ayrılıp çağdaş yorumlar katarak yapıyorum" dedi. Gaziantep’te sergi açacağından dolayı büyük heyecan yaşadığını dile getiren Burhanoğlu, "Gaziantep tarihi, kültürü, doğal zenginlikleri, gastronomisi ve sanayisiyle çok özel bir şehir. Gaziantepli sanatseverler ile buluşmayı heyecanla bekliyorum. Tüm sanatseverleri sergi açılışını ve eserlerimi izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Alev Burhanoğlu’nun 34 eserinin yer alacağı "Son Kırmızı" isimli resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 17.30’da açılacak.