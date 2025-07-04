Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde yaşayan kadınlar çocukları ile birlikte giyindikleri rengarenk yöresel kıyafetler ile Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nı ziyaret ederek, beldelerinin kültürleri hakkında bilgi verdiler.

Vali Yiğitbaşı, Tatarlı Belediye Başkanı Musa Kayer, MHP Tatarlı Belde Teşkilat Başkanı Abdullah Taşpınar, Teşkilat Başkan Yardımcısı İsmail Erbaşı, Belediye Meclis Üyesi Bayram Dönmez ve beraberlerindeki Tatarlı’lı vatandaşları kabul etti. Ziyaret çocukları ile birlikte giyindikleri yöresel kıyafetler ile katılan Tatarlı’lı kadınlar Vali Yiğitbaşı’ya el emeğiyle hazırladıkları yöresel ürünleri hediye etti.