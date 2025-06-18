Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Enstitü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken ile Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Veysel Aksoy ve Dr. Öğr. Üyesi Şerife Şahin tarafından karşılanan Prof. Dr. Erdemir’e enstitüde yürütülen eğitim, araştırma faaliyetleri, teknik alt yapı imkanları ve topluma yönelik hizmetler hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Ziyaret sırasında teknik laboratuvarları, araştırma alanlarını ve eğitim sınıflarını gezen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, enstitünün mevcut projeleri ile sunduğu hizmetleri yerinde inceledi. Görüşmelerde özellikle gelişimsel yetersizliği olan bireylere ve ailelerine yönelik yürütülen çalışmalara dikkat çekildi.

Enstitünün bu alandaki öncü rolüne vurgu yapan Prof. Dr. Erdemir, Engelliler Araştırma Enstitüsü’nün hem akademik hem de toplumsal katkısını artırmaya yönelik çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.