Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek Adına Âşık Edebiyatı Çalıştayı kapsamında Erzincan’da bulunan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev’i ağırladı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Başkonsolos Zamin Aliyev’e Başkonsolos Yardımcısı Elnur Salayev de eşlik etti. Görüşmede iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri vurgulanarak, kültürel iş birliklerinin yanı sıra akademik alanda gerçekleştirilebilecek projeler, değişim programları ve ortak çalışmalar değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Aliyev ve yardımcısını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür temasların Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağları daha da pekiştirdiğini ifade etti.