Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASEM), bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla 2000’e yakın online sertifikalı eğitim programı sunuyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yeni sistem ile artık KASEM’in Türkiye ve Dünya çapında eğitim verebilecek bir başarıya ulaştığını söyledi.

İş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan bu eğitimler, katılımcıların mesleki yetkinliklerini artırarak rekabet gücünü yükseltmeyi ve istihdam edilebilirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Mühendislik, laboratuvar, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, kişisel gelişim, yabancı dil, eğitmen eğitimi ve lisansüstü eğitim gibi birçok alanda düzenlenen programlar, uzman eğitmen kadrosu tarafından güncel müfredatlarla hazırlanıyor. Teorik bilginin yanı sıra pratik uygulamalarla desteklenen eğitimler, katılımcılara kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyor.

e-Devlet Onaylı Sertifikalar

KASEM tarafından verilen tüm sertifikalar e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Katılımcılar, eğitimlerini tamamladıktan 24 saat içinde sertifikalarına e-Devlet hesapları üzerinden erişim sağlayabiliyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık sürekli eğitim merkezini tamamen yeniden yapılandırdıklarını belirterek, "İsminden başlamak üzere bütün sistemini yeniden oluşturduk. Bu oluşturduğumuz yeni sistem ile artık KASEM Türkiye ve Dünya çapında eğitim verebilecek bir başarıya ulaştı. Verdiğimiz eğitimlerde çok büyük bir artış gerçekleşti. Artık 2000’e yakın eğitimi Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KASEM) verebilecek. Bu eğitimlere katılanlar e-devletten online sertifika alabilecek. Böylelikle meslek edindirme, ara meslekler düzeyinde uzman eleman yetiştirme, kurumların ihtiyaç duyduğu eğitimleri personele verme, kendini geliştirmek isteyenlere yeni yetenek ve beceriler kazandırma noktasında çok önemli bir hizmeti Karabük şehrimize ve milletimizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Yeni yüzü ve yepyeni hizmetleriyle KASEM Karabük şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun, hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.