Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, "Ordu Üniversitesi olarak temel önceliklerimizden biri, fiziki altyapımızı çağın gereklerine uygun biçimde güçlendirerek akademik faaliyetlerimizin kalitesini artırmaktır" dedi.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nin fiziksel altyapısını güçlendirmek amacıyla planlanan fakülte ek binasının inşaat çalışmalarına başlandı. Ordu Üniversitesi ve yüklenici firma arasında 17 Mart 2025 tarihinde imzalanan proje sözleşmesi kapsamında yapımına başlanan Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ek binası modern ihtiyaçlara uygun bir şekilde tasarlandı. Yaklaşık bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak ek binada derslikler, idari ofisler ve teknik merkezler yer alacak. Yapım işi süresi 200 gün olan ek binanın yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, "Ordu Üniversitesi olarak temel önceliklerimizden biri, fiziki altyapımızı çağın gereklerine uygun biçimde güçlendirerek akademik faaliyetlerimizin kalitesini artırmaktır. Bu kapsamda Fatsa Deniz Bilimleri Fakültemize kazandırılacak ek binanın yalnızca mekansal bir genişleme değil, aynı zamanda bilimsel üretkenliğe ve nitelikli eğitime yapılan önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Yapımına başlanan ek bina ile öğrencilerimizin ve personelimizin daha verimli, konforlu ve işlevsel bir ortamda çalışmalarını yürütmesini hedeflemekteyiz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, fakülte binamızın Üniversitemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.