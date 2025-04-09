Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Canik Kampüsü’nün 19 Mayıs ilçesine taşınacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Üniversitemiz taşınmıyor, şehre yayılıyor. Burada gürültüyü koparanlar, etrafında arazi alan, başka yerden oraya gelen 450 kişi" açıklamasında bulundu.

Son günlerde kamuoyunda yer alan "Canik Kampüsü Ballıca Kampüsü’ne taşınıyor" iddialarına Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’dan açıklama geldi. SAMÜ’nün Canik ve 19 Mayıs ilçelerinde mevcut kampüslerinin bulunduğunu hatırlatan Aydın, üniversitenin mevcut yapılanma planı doğrultusunda şehir geneline yayılmasının söz konusu olduğunu söyledi.

"Üniversitemiz taşınmıyor, şehre yayılıyor"

Üniversitelerinin Samsun’un tamamına yayıldığını ifade eden Rektör Mahmut Aydın, "Canik Kampüsü’nde yeterli alanımız yok. Özellikle akademisyenlerin fiziki çalışma ortamları iyi değil. Bu nedenle yurt dışında eğitim alan akademisyenler de bu kampüsü tercih etmiyor. 19 Mayıs Ballıca Kampüsü’nde bir alan bulduk. Şu anda oradan ilerliyoruz. 19 Mayıs’ın gelişiyor olması, Canik’in gelişmeyecek olması anlamına gelmiyor. Şu anda fırsat, yön Ballıca’ya doğru gittiği için, bütçe imkanları kısıtlı olduğu için ağırlığımızı Ballıca Kampüsü’ne vermiş durumdayız. Yarın ise Canik Kampüsü aynı imkanları alacaktır, orası da gelişecektir. Bizim hiçbir yere taşınma gibi bir niyetimiz yok. Üniversitemiz taşınmıyor, şehre yayılıyor. Canik’teki yatırımlarımız sürüyor. Morfoloji binası bunun bir göstergesidir. Ballıca tasarruf ve verimlilik odaklı bir fırsattır. Fiziksel şartların iyileşmesi akademik kaliteyi arttıracaktır. Samsun Üniversitesi bir ilçenin değil, Samsun’un üniversitesidir. Yani 19 Mayıs ilçesinin de bir üniversitesi değildir. Bu Samsun şehrinin üniversitesidir. Bizi bir ilçe ile sınırlamayın" dedi.

"Gürültüyü kopartanlar, başka yerden oraya taşınan 450 kişi"

Taşınma söylentilerinin neden çıktığına da değinen Rektör Aydın, "Daha önce Canik Kampüsü’nün çevresinde üniversite alanı olarak ilan edilen 180 dönüm bir yer vardı. Biz, bu yerin üniversitenin malı olduğunu düşünüyorduk. Buranın yarısı Tekkeköy tarafında, diğeri de Canik tarafında. 2022’de millet dava açmaya başladı. İstimlak edilmesi gereken bir yermiş. 5 yıl geçince mahkemeye veriliyor ve mahkemeyi kazanıyorlar. Devlet, ciddi anlamda para ödemesi gerekiyor. Devlet de istimlak için para vermediğini hem tasarruf tedbirlerinden önce hem de sonra söylüyor. Hiçbir şekilde üniversiteler, kamu kurumlarının istimlaklarına ödenek vermiyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın özverisi ile bu 180 dönümü, üniversite arazisinden çıkarttık. Dolayısıyla mahkeme bize daha bunu rücu edemiyor. Söz konusu alan üniversite arazisinden çıktığı için biz bundan sorumlu değiliz. Ne oldu? Şimdi o alanı bedava verseler almazlar. O alana devlet bir sürü para vererek, istimlak etmek zorunda kalacaktı. Burada 450 kişi var. Bir inceleyin, orası onlara miras mı kaldı yoksa başka bir yerden toplanıp oraya mı getirildiler? Dolayısıyla gürültüyü kopartan onlar. Gürültüyü koparanlar, etrafında arazi alan arkadaşlar. Hiç kimse de kusura bakmasın. Normal halkın orada böyle bir derdi yok" diye konuştu.