Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu görevine başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev değişimi yaşandı. Ankara’da uzman olarak görevlendirilen İl Müdürü Muzaffer Çintimar, görevini yeni İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’na devretti.

Gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Mustafa Loğoğlu, Adana’da önemli çalışmalara imza atan Muzaffer Çintimar’a teşekkür ederek" Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Biz de burada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, gençlerimiz ve sporcularımız için en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz"dedi.

Görev süresi boyunca gençlik ve spor alanında birçok projeye imza atan görevi devreden Muzaffer Çintimar ise "Adana’da geçirdiğim süre boyunca gençlerimiz ve sporcularımız için elimizden geleni yaptık. Yeni görevimde de aynı şevkle çalışmaya devam edeceğim. Mustafa Loğoğlu’na da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreni sonrasında Loğoğlu, görevine başladı.