Rekabet Kurulunca yerinde incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığı gerekçesiyle BİM’e yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, yerinde inceleme yetkisinin kanunun ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan araçların başında geldiği ifade edilerek, bu yetkinin yetkin ve verimli kullanılmasının rekabetin tesisi için son derece önemli olduğuna dikkat çekildi.

Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda ilgili şirkete, cirosunun binde beşi oranında idari para cezası verildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Yerinde incelemeler Rekabet Kurumu tarafından en son teknolojiye sahip cihazlarla titizlikle gerçekleştirilmektedir. İnceleme sadece işle ilgili unsurları kapsamakta olup, kişisel veya özel verilere hiçbir surette dokunulmamakta, bu veriler inceleme kapsamı dışında tutulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yerinde inceleme gerçekleştirilen teşebbüslerin söz konusu idari para cezası ile karşılaşmamaları adına, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm teşebbüs çalışanlarının yerinde inceleme başladığı andan itibaren, iş için kullandıkları herhangi bir cihazdan hiçbir veriyi silmemeleri gerektiği kaydedildi.

Yerinde inceleme başladığı andan itibaren kurum personeli tarafından silinen verinin yüksek teknolojiye sahip cihazlarla kolaylıkta tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Nitekim 14 Ocak'ta BİM'in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat'ta almış olduğu kararla yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM'e yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA