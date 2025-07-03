Afyonkarahisar-Ankara kara yolunda ilerleyen sürücüler refüjde koşan geyiği görünce hayrete düştü.

Olay, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun Bayat ilçesinde yaşandı. Köroğlu beli olarak adlandırılan rakımı yüksek trafiğin yoğun olduğu bölgedeki refüjde bir geyiğin koştuğunu gören sürücüler hayrete düştü. Ardından cep telefonlarına sarılan sürücüler ender rastlanacak bu olayı kayıt altına aldı. Görüntülerde geyiğin hayli tedirgin olduğu ve korktuğu dikkatlerden kaçmadı.

Bölge sakinlerinden alınan bilgilerde ise geyiğin yaklaşık birkaç gündür aynı yerde sürekli koşuşturduğu ve bölge çevresindeki yüksek tepeliklere çıkmaya çalıştığı öğrenildi.