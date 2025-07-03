Antalya’nın Aksu ilçesinde ağaçlık ve zeytinlik alanda başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Alevlerin evlerine yaklaştığını gören bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken felçli bir kadın da yangın bölgesinden tekerlekli sandalyesi ile vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi’nde bugün saat 14.30 sıralarında ağaçlık bir alanda yangın çıktı. Kısa sürede zeytinliklere sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarına doğru ilerledi.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve TOMA sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde alevler evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında duygusal anlar da yaşandı. Evine yaklaşan alevlerden son anda kurtarılan yaşlı ve felçli bir kadın, görevliler tarafından tekerlekli sandalyesiyle güvenli bir alana taşındı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin çatılarına çıkarak yardım çağrısında bulundu.

Yangının etkilediği alanlarda yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bir aile, yangın sırasında küçük ağıldaki koyunlarını ve köpeğini serbest bırakarak tahliye etti. Gözyaşları içinde evlerini kaybetme korkusunu yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ve çalışmalara destek olan komşularına minnettarlıklarını dile getirdi.

İtfaiye ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangın tamamen kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında yaklaşık 70 dekar ağaçlık ve zeytinlik alanın yandığı bildirildi.