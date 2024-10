Invamed Başkanı Raşit Dinç’in yapay zeka ve dijital sağlık sektöründe yaşanan değişimlerle ilgili kaleme aldığı ’Sagˆlıkta Yapay Zeka ve Dijital Sagˆlık’ (Digital Health: The Impact of Technology on Healthcare) 120 ülkede okuyucuyla buluştu.

Invamed Başkanı Dinç, sağlık sektöründeki yapay zeka ve dijital sağlık sektöründe yaşanan değişimlerle ilgili ’Digital Health: The Impact of Technology on Healthcare’ kitabını kaleme aldı. Dinç kitabında, sağlık sektöründeki dijital dönüşüm sürecini ve yenilikleri inceledi. Kitap, dijital sağlık alanında ileri görüşlü bir rehber olarak okuyucunun karşısına çıkıyor. ’Digital Health’, İsviçre’nin Basel şehrinde düzenlenen sağlık ve yapay zeka zirvesinde öne çıkarılarak, küresel sağlık liderleri ve uzmanlar tarafından ilgi gördü. Kitap, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Japonya olmak üzere 120 ülkede satışa çıkarak dünya genelinde geniş bir okuyucu kitlesine ulaşıyor.

Kitap, yapay zekanın sağlık sektörüne gelecekte nasıl yön vereceğine ilişkin perspektif sunuyor

Invamed tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapay zeka ve büyük veri analitiğinin sağlık sektörünün temel dinamiklerini değiştirdiği belirtildi. Dinç’in ’Digital Health’ kitabında, yapay zekanın sağlık hizmetlerindeki rolünün, tanı ve tedavi süreçlerini nasıl hızlandırdığını anlattığı bilgisi verilen açıklamada, “Yapay zekanın tanı koyma süreçlerinde doktorlara sağladığı destek, tedavi planlamasında kişiye özel yaklaşımlar ve öngörücü sağlık hizmetleri bu devrimsel dönüşümün en önemli ayaklarını oluşturuyor. Örneğin, ‘Google’ın yapay zeka tabanlı ‘DeepMind’ projesi, göz hastalıklarının erken teşhisi konusunda önemli başarılar elde ediyor ve doktorların daha hızlı ve isabetli kararlar almasını sağlıyor. Dünya genelinde sağlık hizmetlerinde yapay zekanın kullanımı, tanı süreçlerinden tedaviye kadar uzanan birçok alanda hızla yayılmaktadır. Çin, yapay zeka tabanlı bir yazılım kullanarak Kovid-19 ilk belirtilerini tespit edebilmiş ve pandeminin kontrol altına alınmasında büyük bir adım atmıştır. ABD’de, yapay zeka algoritmaları kanser taramalarında radyologların daha hızlı ve doğru teşhis koymalarına yardımcı olmaktadır. Raşit Dinç’in bu kitabı, bu tür başarı örneklerini ele alarak okuyuculara, yapay zekanın gelecekte sağlık sektörüne nasıl yön vereceğine dair kapsamlı bir perspektif sunuyor” ifadeleri yer aldı.

Telehealth ve dijital sağlık platformlarıyla erişilebilirlikte yenilik

Telehealth ve uzaktan izleme çözümlerinin, sağlık hizmetlerine erişimi genişletti kaydedilen açıklama şu şekilde devam etti:

“’Digital Health’, bu teknolojilerin sağlık hizmetlerine ulaşımı nasıl demokratikleştirdiğini ve özellikle ulaşılması zor olan bölgelerde sağlık hizmetlerini nasıl mümkün kıldığını detaylı bir şekilde ele alıyor. Pandemi süreciyle birlikte telehealth çözümleri, sağlık profesyonellerinin uzaktan hasta muayene etmelerine ve tıbbi danışmanlık sunmalarına imkan tanıyarak sağlık hizmetlerinde büyük bir dönüşümü beraberinde getirdi. Raşit Dinç, bu dijital sağlık platformlarının gelecekte sağlık sektöründe meydana getireceği etkinin önemini vurguluyor ve bu çözümlerle ilgili vizyonunu paylaşıyor. Telehealth, kronik hastalıkları olan hastalar için büyük bir rahatlık sağladı. Özellikle yaşlı nüfusun ve hareket kabiliyeti kısıtlı olan hastaların doktora gitmek yerine uzaktan muayene edilebilmesi, sağlık hizmetlerine erişimi oldukça kolaylaştırdı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, telehealth hizmetleri sayesinde kırsal bölgelerde yaşayan milyonlarca kişi sağlık hizmetlerine erişim sağlayabiliyor. Bu, sağlık hizmetlerinin eşit dağılımı ve her kesimden insanın kaliteli sağlık hizmetine ulaşabilmesi açısından büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor.”

Raşit Dinç’in kitabında kişiselleştirilmiş tıp konusu da öne çıkıyor. Genomik dizileme ve büyük veri analitiği sayesinde her bireye özel tedavi planlarının oluşturulması, sağlık hizmetlerinde büyük bir paradigma değişimini beraberinde getiriyor.

Giyilebilir sağlık teknolojileri ve mobil sağlık uygulamaları

Kitap ayrıca, giyilebilir sağlık cihazları ve mobil sağlık uygulamalarının modern sağlık hizmetleri üzerindeki etkisini inceliyor. Raşit Dinç, bu teknolojilerin bireylerin sağlık durumlarını proaktif bir şekilde yönetmelerine nasıl imkan sağladığını ve sağlık verilerinin toplanmasındaki devrimsel rolünü vurguluyor. Giyilebilir cihazların, kalp ritmi düzensizlikleri gibi sağlık sorunlarını tespit ederek kullanıcılarını uyarabildiği bildirilen açıklamada, “Bu tür teknolojiler, insanların günlük hayatlarında sağlıklarını izleyebilmeleri ve daha sağlıklı yaşam seçimleri yapabilmeleri için kritik öneme sahip. Giyilebilir teknolojilerin yanı sıra, mobil sağlık uygulamaları da sağlık hizmetlerinde yenilikler meydana getiriyor. Bu uygulamalar sayesinde bireyler, günlük adım sayısından kalori alımına kadar birçok sağlık verisini takip edebiliyor. Ayrıca, doktorlarla anlık iletişime geçebiliyor, reçete yenileyebiliyor ve sağlık durumları hakkında anlık bilgi alabiliyorlar. Giyilebilir teknolojilerin ve mobil sağlık uygulamalarının birleşimi, bireylerin sağlıklarını daha yakından takip etmelerini sağlarken, hastalıkların önlenmesinde ve erken teşhis edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu, özellikle kronik hastalıkları olan bireylerin sağlıklarını yönetmelerine büyük katkı sağlıyor” denildi.

Bunun yanı sıra, yapay zeka, ilaç geliştirme süreçlerinde de değişim yaşanıyor. Yapay zeka algoritmaları, muhtemel yeni ilaç bileşenlerini çok daha hızlı bir şekilde analiz ederek ilaç geliştirme süreçlerini hızlandırıyor. Bu, özellikle nadir görülen hastalıkların tedavisine yönelik ilaçların bulunmasında büyük önem taşıyor. Raşit Dinç’in kitabında, bu yeniliklerin ilaç sanayisindeki etkileri ve bu süreçlerin hasta bakımına katkıları ayrıntılı olarak ele alınıyor.