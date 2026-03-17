Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ramazan ayının manevi ikliminde ilçenin geleceği olan gençleri ve eğitim neferlerini unutmadı. Sancak Palas'ta düzenlenen iftar programında, Sancaktepe Gençlik Eğitim Merkezleri bünyesinde üniversiteye hazırlanan öğrenciler ve öğretmenler aynı sofrada buluştu.

Sancaktepe Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, sınav maratonundaki öğrencilerin heyecanı ve öğretmenlerin özverisi ön plandaydı. İftar öncesi masaları tek tek gezerek gençlerle sohbet eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, öğrencilerin hedeflerini dinledi ve onlara moral verdi.

'Her bir kardeşimizin başarısı bizim en büyük gurur kaynağımız olacak'

Oruçların açılmasının ardından konuşma yapan Başkan Alper Yeğin, eğitimin Sancaktepe için öncelikli bir mesele olduğunu vurguladı. Yeğin konuşmasında, 'Ramazan'ın bereketini bugün gençlerimizin enerjisi, öğretmenlerimizin emeği ve yarınlara dair beslediğimiz büyük umutla paylaştık. Sancaktepe Gençlik Eğitim Merkezlerimizde geleceğe hazırlanan her bir kardeşimizin başarısı, bizim en büyük gurur kaynağımız olacak. Sizlerin yanındayız, yolunuzu açmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Samimi bir atmosferde geçen program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. Öğrenciler, yoğun sınav temposu arasında kendilerine sağlanan bu motivasyon desteği için Başkan Yeğin'e teşekkürlerini iletti.