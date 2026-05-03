Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Metehan'ın sol taraftan ortasında savunmadan seken topu kale alanı sağ çaprazındaki Koita kafayla tamamlamak istedi, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
55. dakikada Fıratcan'ın sağ taraftan ortasında uzak direkte Esgaio'nun içeriue çevirdiği topu Tongya tamamlamak istedi fakat savunmada Kranevitter çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi. Pozisyonun devamında kaleci Grbic meşin yuvarlak kontrol etti.
66. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Goutas'ın kale alanı önünden kafa vuruşunda kaleci Grbic, sol alt köşeye yönelen meşin yuvarlağı çeldi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çavuş, Özcan Sultanoğlu
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Davide Biraschi, Igor Lichnovsky, Filip Mladenovic, Berkay Özcan (Bartuğ Elmaz dk. 59), Matias Kranevitter, Ahmed Traore (Serginho dk. 46), Shavy Babicka (Çağtay Kurukalıp dk. 90+3), Barış Kalaycı (Sam Larsson dk. 46), Tiago Çukur (Anıl Yiğit Çınar dk. 84)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Fatih Kurucuk, Muhammed Kadıoğlu, Yaya Onogo, Burhan Ersoy
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Fıratcan Üzüm, Dimitris Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun (Oğulcan Ülgün dk. 82), Ousmane Diabate, Samed Onur (Cihan Çanak dk. 69), Adama Traore (MBaye Niang dk. 78), Franco Tongya (Pedro Pereira dk. 82), Metehan Mimaroğlu (Göktan Gürpüz dk. 78), Sekou Koita
Yedekler: Erhan Erentürk, Ayotomiwa Dele-Bashiru, Matej Hanousek, Arda Çağan Çelik, Ensar Kemaloğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: Tiago Çukur (dk. 17) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Igor Lichnovsky, Tiago Çukur (Fatih Karagümrük), Dimitris Goutas, Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği)