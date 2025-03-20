Yapımına 2018 yılında başlanan, projesi Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın destekleriyle hazırlanan Pazarkapı mevkiinde denize hakim bir noktada sahil şeridinde yaptırılan Hanife Hatun Camii ve Külliyesi’nin inşaatı sürüyor.

Trabzonlu hayırseverlerin destekleri ile 182 bin metrekare rekreasyon alanındaki 26 bin metrekarelik arsa üzerinde yapımı son aşamaya gelen Hanife Hatun Camii ve Külliyesi’nde avlu kısmıyla birlikte yaklaşık 15 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Ramazan Bayramı’na yetişmesi için çaba sarf edilen ancak yetişmeyen cami ve külliyetinin çok yakın bir zamanda hizmete gireceğini belirten caminin teknik organizasyon sorumlusu yüksek inşaat mühendisi Sinan Aydın, "Camimiz ana hatlarıyla ibadet kısmının bütün yapım aşaması tamamlandı, montaj aşaması kaldı" dedi.

"Normalde bayrama yetiştirmeyi planlıyorduk ama hava muhalefeti bizi biraz engelleyecek gibi görünüyor" diyen Aydın "Önümüzdeki günlerde çok yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız. Ön görümüz bir ayı bulmayacak gibi görünüyor. Camimizin ibadet 7 bin 700 kişilik kapalı alanı var. Dışarda avlu ve revak alanı ile birlikte yaklaşık 14-15 bin kişi aynı anda ibadet edebileceği bir külliye yapısı. Bodrum katımız yaklaşık 9 bin metre kare halkın hizmetine tahsis edilmiş alanlardan oluşuyor. Aşevi, atölyeler, konferans salonu, otopark bir çok yönüyle halkın hizmetine sunulacak bir alan var. Oranında kaba inşaatı bitti" şeklinde konuştu.

Doğu Karadeniz’in en büyüğü

Cami ve külliyenin, Doğu Karadeniz’in en büyüğü olduğunu kaydeden Aydın, "Hem yükseklik olarak, hem hacim olarak, hem kullanıcı sayısı olarak böyle bir yapı etrafında yok. Şu anda Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesi. Buraya sadece cami demek doğru değil, burası bulunduğu bölgeye değer katacak bir yapı haline geldi. Burası, rekreasyon alanlarıyla, park alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla doğu batı dolmuş güzergahlarıyla şehrin nabzını atacak bir yer haline gelecek inşallah" diye konuştu.

Öte yandan 15 bin 442 metrekare toplam inşaatı alanı ve 8 bin 831 metrekare bodrum kat alanı ile tamamlandığında 14 derslikli eğitim merkezi, 15 atölye, bin kişilik konferans ve toplantı salonu, aşevi, bay/bayan abdesthane, gasilhane ve kapalı otoparkın bulunacağı camide 6 bin 255 m2 ibadet alanları bulunacak. 2 bin 800 metrekare harim alanı, bin 140 metrekare revak alanı, bin 200 metrekare avlu alanı ve bin 115 metrekare mahfil katında oluşan cami ve külliyenin geleneksel Türk-İslam mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştirerek döneminin ve şehrin sembol eserlerinden biri olacak.

Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olacak, 77 metre yüksekliğinde 4 minaresinde 12 şerefe bulunacak caminin içi 24 pencereden ışık alacak. Ses akustiği de dikkate alınarak tasarlanan cami ve külliyesi ana kubbe, ön cephe ile mihrap cephesinde bulunan iki yarım kubbe ve güneybatı ve kuzeydoğu cephesindeki iki büyük kemerden oluşacak. Toplamda 6 bin 100 metrekare namazgâh alanı içerisinde avlu ve revak alanı ile birlikte yaklaşık 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği camide engelli kullanıcıların ulaşımı için de asansör bulunacak.