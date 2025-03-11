Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca Ramazan Çarşısı’nda düzenlenen etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla aralıksız devam ediyor.

Her akşam gerçekleşen etkinliklere Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş eşlik ediyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, imza standını ziyaret ederek Eğitimci Ziya Tepe ile sohbet etti ve kitabı için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ardından çarşıdaki diğer stantları gezerek esnafla bir araya gelen Başkan Hallaç, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı. Çocuklar için düzenlenen etkinliklerde de miniklerle yakından ilgilenen Hallaç, onların neşesine ortak oldu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç için doğum günü vesilesiyle Ramazan Çarşısı’nda sürpriz bir kutlama düzenlendi. Ailesi ve vatandaşlar tarafından hazırlanan özel doğum günü pastasıyla gerçekleşen kutlama, duygusal ve keyifli anlara sahne oldu.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak vatandaşlarla iç içe gerçekleşen bu sürpriz kutlama, Başkan Hallaç’a büyük bir mutluluk yaşattı. Başkan Hallaç, bu anlamlı jest için ailesine ve kendisini yalnız bırakmayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kahta Belediyesi, ramazanın ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak ve paylaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla Ramazan Çarşısı’ndaki etkinlikleri hız kesmeden sürdürmeye devam edecek.