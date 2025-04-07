Gürsu Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimine uygun, içeriği dolu bir program hazırladığı Ramazan Ayı’nı geride bıraktı. Kültür İşleri ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen etkinliklerde binlerce vatandaşa ulaşıldı.

Ramazan Ayı’nın başında, ilçenin en renkli ve hareketli caddesi Zafer Caddesi’nde Ramazan Sokağı oluşturuldu. İlçe halkının Ramazan ayını birlikte, coşkulu ve anlamlı şekilde geçirebileceği özel bir alan oluşturuldu. Ramazan Sokağı’nda her akşam sinema, ilahi, sema gösterisi, tiyatro, animasyon, fasıl, Hacivat-Karagöz, meddah gibi farklı etkinlikler düzenlenerek, binlerce Gürsulu’ya bu kutlu ayın güzel duyguları yaşatıldı. Ayrıca yine Gürsu Kültür Merkezi’nde bulunan Konferans Salonu’nda müzik, konferans ve ilahi konseri düzenlenerek vatandaşlara anlamlı ve kültürel bir Ramazan atmosferi sunuldu.

Zafer Caddesi’ndeki Ramazan Sokağı’nda ayrıca Maharetli Eller Çarşısı’nın kadın üreticileri de stantlarını açarak satış yapma imkanı buldular.

Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen 27 farklı etkinlik kapsamında; yetişkin tiyatrosu, sinema, çocuk sineması, Hacivat-Karagöz, meddah gibi gösterilerle her yaştan vatandaşa hitap edildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, etkinliklere katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğunu belirtti.