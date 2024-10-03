Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 20’si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-19) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 20 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.