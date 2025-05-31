Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yıl sonu sergisi Çifte Minareli Medrese’de sanatseverlerin beğenisine açıldı.

Vali Yardımcı İlyas Öztürk ve davetliler, Yakutiye Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi tarafından tarihî Çifte Minareli Medrese’de düzenlenen yıl sonu resim sergisinin açılışına katıldı. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ömer Coşkun, yaklaşık 80 eserin sergilendiği yıl sonu etkinliğine tüm Erzurumluları gezmeye davet etti.

Ortaöğrenim 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin beş farklı atölyede yağlı boya, akrilik, desen ve kara kalem teknikleriyle ortaya koydukları eserlerden oluşan resim sergisi, ziyaretçilerden tam not aldı.

Genç sanatçıların yetenek ve sanatsal bakış açılarını yansıtan sergi, 2 Haziran 2025 Pazartesi tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecektir.