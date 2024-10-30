Quick Sigorta, HSSK-Quick Sigorta ekibiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda katıldığı Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Kupası’na katılarak ikinci olurken, çifte kutlama yapıldı.

Quick Sigorta, 29 Ekim’de Ataşehir’de çocuklarla cumhuriyet sevincini paylaşırken, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nda HSSK-Quick Sigorta ekibiyle Cumhuriyet Kupası Sportsboat A kategorisinde ikincilik kazandı.

Cumhuriyet’in 101’inci yılını iki farklı etkinlikte coşkuyla kutlandı. Ataşehir Belediyesi’nin 80’inci Yıl Cumhuriyet Parkı’nda düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde yer alan etkinlik tırı QTruck, çocuklara özel animatörlü etkinlikler ve renkli aktivitelerle cumhuriyet sevinci yaşattı. Parka gelen aileler ve çocuklar, Cumhuriyet Bayramı’nın neşesini doyasıya yaşarken, sigorta şirketi de coşkulu ortama katkı sağlamanın gururunu yaşadı. Akşam ise Ataşehir Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel fener alayı yürüyüşü marşlar eşliğinde yapıldı. QTruck’ın ardı sıra yürünen yaklaşık bir kilometrelik bu yürüyüşe Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel önderlik etti.

Aynı gün cumhuriyet coşkusu yalnızca karada değil, denizde de yankı buldu. Heybeliada Su Sporları Kulübü’nden HSSK - Quick Sigorta ekibi, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda Sportsboat A kategorisinde ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya daha imza attı.

Cumhuriyet değerlerimizi gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu taşıyan şirket, sporda ve sosyal etkinliklerdeki güçlü varlığını sürdürecek.