Pursaklar Belediyesi, ulaşımda kaliteyi artırmak ve araçların trafikteki seyrini daha güvenli hale getirmek adına asfalt serim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için yoğun mesai harcayan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sokaklarını daha konforlu, modern ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. Mahallelerde devam eden yol yenileme çalışmalarını titizlikle takip eden Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe sokaklarında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Pursaklar’da yol yenileme çalışmaları ile sokakları modern bir görünüme kavuşturduklarını belirten Başkan Çetin, ‘‘Pursaklar’ın dört bir yanını konforlu, estetik ve modern yollarla buluşturmak için yoğun mesai harcıyoruz. Kırsal, merkez fark etmeksizin ilçemizin her noktasına dokunuyoruz ve yeniliyoruz. Hizmetlerimizi gelişigüzel değil belli bir koordinasyon ve planlama dâhilinde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. İhtiyaç önceliğine göre sokaklarımızı modern görünümlerine kavuşturmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Ulaşımda kaliteyi artırmak için alt yapı çalışmaları nedeniyle deforme olan her sokağa anında müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğü, belli bir periyodik takvim dâhilinde ulaşım açısından risk oluşturan sokakları öncelikli olarak yenileme çalışmalarının süreceğini bildirdi.