Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunma hedefiyle toplu taşıma filosuna 5 yeni hibrit otobüs kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesinin, şehir içi toplu ulaşımda kaliteyi artırmak, çevreci ve konforlu seyahat imkanı sunmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda son olarak 5 adet yeni nesil hibrit otobüsün, hizmet filosuna kazandırıldığı kaydedildi.Yeni hibrit otobüslerin, düşük emisyon değerleri sayesinde hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlarken, aynı zamanda yakıt tasarrufu ile bütçeye de destek olduğu aktarıldı. Elektrik ve dizel motorun birlikte çalıştığı bu sistemin, özellikle şehir trafiğinde daha verimli enerji kullanımı sunduğu karbon ayak izini en aza indirdiği açıklandı. Modern teknolojilerle donatılan yeni otobüslerin, özel bireylerin de rahatlıkla seyahat edebilmesi için tasarlandığı, alçak taban yapısı, rampalı giriş sistemi ve iç mekândaki geniş alanlar sayesinde herkes için erişilebilir bir ulaşım deneyimi vaat ettiğine dikkat çekildi. Ayrıca, klimalı sistemleri, ergonomik koltukları ve gelişmiş ses yalıtımıyla yolculara konforlu bir seyahat imkânı sunulduğuna değinildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, filoya yeni katılan hibrit otobüslerle birlikte şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesinin daha da artacağını ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılacağını belirtti. Gelecek dönemde de filonun modernizasyon çalışmalarına devam edileceği ve daha çevreci, daha konforlu ulaşım seçeneklerinin Kahramanmaraş halkına sunulacağı ifade edildi.