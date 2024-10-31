İş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla yoğun mesai harcayan Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği, işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturuyor.

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı İstihdam Şefliği, vasıflı ve vasıfsız vatandaşların iş bulmaları için yoğun mesai harcıyor. Birçok vatandaşın iş bulmasına yardımcı olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Belediye olarak hemşehrilerimize yardımcı olmak için sokak sokak geziyor, esnaflarımızla görüşmeler gerçekleştirerek, ilçemizdeki istihdam oranını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Firmalar işçi bulmakta zorlanıyor. Her işçi işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri mutlu ediyor. İlçemizdeki esnaflarımızla her zaman dirsek temasında bulunmaya devam ederek dün olduğu gibi bugün de, yarın da vatandaşlarımıza yeni iş kapıları bulmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda 50 erkek personel alımı yapacak olan fabrikayla iş görüşmesi için İstihdam Şefliğine öz geçmiş bırakan 94 kişiyi arayan Pursaklar Belediyesi’nde, sosyal medyadan görüp gelen 14 kişiyle birlikte toplam 19 kişi iş görüşmesine katıldı. Firma yetkililerinin yapacakları değerlendirmenin ardından söz konusu firmada iş başı yapacak olan vatandaşların belirleneceği ifade edildi.