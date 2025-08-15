Ankara Kalesi’nde bulunan tematik kafeler, kalenin tarihi dokusuyla karışarak renkli görüntüler oluşturuyor.

Ankara Kalesi’nde bulunan tematik kafeler, kalenin tarihi dokusunu bozmadan yapılan temalarla ziyaretçilere renkli sunumlar yapıyor. Müşterilerin ilgisini çeken eşyaların bulunduğu kafeler, Ankara Kalesi’nin cazibesini de artırıyor. Hafta sonları yoğunluk yaşanan kalede bulunan kafeler, sanat atölyeleri ve hediyelik eşya dükkanları, ziyaretçilere tarihi atmosferde vakit geçirme imkanı sunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra başkentlilerin de uğrak noktası haline gelen Ankara Kalesi, kültürel mekan çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

Kale esnafından Ali Olacay, 17 yıldır Gramofon Kafe işletmeciliği yaptığını, öncesinde ise 12 yıl boyunca Pirinç Han’da gramofon tamirciliğiyle uğraştığını söyledi. Rekabetten çok Ankara Kalesi’ni güzelleştirmeyi ve tanıtmayı amaçladıklarını belirten Olacay, "Biz kaleye hizmeti görev edinmişiz. Kaleyi ne kadar tanıtırsak ziyaretçi sayısı da o kadar artıyor. Fiyatlarımız güncel ekonomiye göre şekilleniyor, ancak bana göre pahalı" dedi.

Kafe işletmecisi Adem Önler ise özellikle bebek koleksiyonlarının turistlerin ilgisini çektiğini belirterek, "Bebekleri görenler şaşırıyor, herhalde dünyada sayılıyız. Kimseyle rekabet içinde değiliz, Allah herkesin rızkını ayrı verir. Fiyatları elimizden geldiğince düşük tutuyoruz ama kira ve 15 personel masrafı nedeniyle zorlanıyoruz" diye konuştu.

Bir diğer kafe işletmecisi Figen İçen de son dönemde turist ilgisinin arttığını vurgulayarak, konsept ve ambiyansın bunda etkili olduğunu söyledi. İçen, "Müşterilerimiz kısa sürede aile ortamına katılıyor. Evdeki titizliği burada da uyguluyoruz. Kahvenin en kalitelisini en uygun fiyata vermeye çalışıyoruz. Herkes oturabilsin, çayını kahvesini içebilsin, sohbet edebilsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Kalesi’ni ziyaret eden müşterilerden Eylem Er Vahide ise şu ifadeleri kullandı:

"Hem gezmek hem turistik amaçlı hem de güzel kahveler içmek için geliyorum. Kafeleri tercih ederken internet ve Google Harita yorumlarını inceliyorum. Kahveyi kim güzel yapıyorsa onu test ediyorum, birkaç gelişten sonra devamlı gittiğim yeri belirliyorum."

Antika konseptli kafeleri tercih ettiğini vurgulayan Vahide, fiyatların ise ortalama düzeyde olduğu değerlendirmesinde bulundu.