Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde Muharrem ayı nedeniyle sohbet programı düzenlendi.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde Muharrem ayı nedeniyle sohbet programı düzenlendi. Hüma Sultan Hanım Evinde düzenlenen programda Muharrem ayının önemine dair bilgiler verildi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kursiyerlerin yaptığı aşureleri katılımcılara ikram ettiklerini belirterek, "Muharrem ayı ve Aşure günü vesilesiyle hanım evimizdeki kursiyerlerimiz aşure yaptılar ve kursiyerlerimize bu önemli günün faziletiyle ilgili önemli bilgiler edindi. Paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olan aşure gününün birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Allah kabul etsin" dedi.

Hüma Sultan Hanım Evindeki sohbet programının ardından kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli aşureler, etkinliğe büyük ilgi gösteren kadınlara ikram edildi.