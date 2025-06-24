EMDR terapisi ile kötü hatıralardan kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Hakan Öztürk, "EMDR terapisi son yıllarda ruh sağlığı alanında uygulamada yaygınlaşan, travmatik ve olumsuz hatıraların göz hareketleri eşliğinde zihinsel olarak yeniden işlenmesi yoluyla iyileşme sağlayan bir terapi yöntemidir. Sistemli ve yapılandırılmış bir terapi türü olmakla birlikte hızlı ve etkilidir. Özellikle travma ilişkili ruhsal bozukluklarda ve diğer birçok ruhsal bozuklukta etkinlikle uygulanabilir" dedi.

Medical Park Adana Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Hakan Öztürk, EMDR terapisi hakkında açıklamalarda bulundu.

EMDR terapisinin ne olduğundan bahseden Dr. Öztürk, "EMDR terapisi son yıllarda ruh sağlığı alanında uygulamada yaygınlaşan, travmatik ve olumsuz hatıraların göz hareketleri eşliğinde zihinsel olarak yeniden işlenmesi yoluyla iyileşme sağlayan bir terapi yöntemidir. Sistemli ve yapılandırılmış bir terapi türü olmakla birlikte hızlı ve etkilidir. Özellikle travma ilişkili ruhsal bozukluklarda ve diğer birçok ruhsal bozuklukta etkinlikle uygulanabilir" dedi.

"Kişiye olumsuz etkileri azaltılabilir"

Sözlerini sürdüren Uzm. Dr. Öztürk, "Ölümle karşı karşıya gelmek, yaralanmak, savaş, doğal afetler, trafik kazaları, cinsel saldırılar, darp, işkence gibi travmatik olayları yaşamak ya da bu travmayı yaşayanlara şahit olmak travma ilişkili ruhsal bozukluklara neden olabilir. Ruhsal travmalarımız ve rahatsız edici hatıralarımız beynimizde işlenmeyip, zihinsel olarak çözümlenmediğinde etkilerini aylarca hatta yıllarca devam ettirebilir. Bu durum travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve kaygı bozukluklarına neden olabilir. EMDR terapisiyle bu kötü hatıralar göz hareketleri eşliğinde zihnimizde sağlıklı bir şekilde işlenerek, kişiye olan olumsuz etkileri azaltılabilir, rahatsız etmeyecek ve ruhsal bozukluk oluşturmayacak hatıralara dönüşmesi sağlanabilir. Kötü hatıralardan kurtulmak EMDR ile mümkün olabilir" diye konuştu.

"Ortalama 45-60 dakikalık, 4-12 seans uygulanmaktadır"

EMDR terapisinin uygulanmasıyla ilgili de bilgi veren Dr. Öztürk,"8 aşamalı olarak, hastanın durumuna göre ortalama 45-60 dakikalık, 4-12 seans uygulanmaktadır. Terapi sırasında hasta travmatik ya da olumsuz anıyla, kendisiyle ilgili duygular ve bedensel duyumları belirlemesi istenir. Bunun dışında hasta olumlu bir inancı da belirler. Terapist danışanın olumlu inancı ve olumsuz duyguların yoğunluğunu derecelendirmesine yardımcı olur. Bundan sonra danışana görüntüye, olumsuz düşünceye ve vücut duyumlarına odaklanması ve aynı anda çift taraflı uyarım kullanarak EMDR işlemesine katılması talimatı verilir. Bu setler göz hareketleri, dokunuşlar veya sesler içerebilir. Bu setlerin türü ve uzunluğu her danışan için farklıdır. Bu sırada hastaya o anda olan her şeyi fark etmesi talimatı verilir. Göz hareketleriyle yapılan uyarımda, terapist elini ya da parmağını kullanarak, danışanın başını hareket ettirmeden, sadece gözlerini sağa-sola hareket ettirmesini sağlar. Dokunsal uyarımlar, hastanın dizlerine bir aracı ile ritmik şekilde sağ ve sol dize dokunuşlar yapılarak gerçekleştirilebilir. İşitmeyle ilgili uyarımlar ise hastanın sağ-sol kulağına ritmik şekilde ses uyarısı gönderilir. Bunlar çeşitli aparatlar kullanılarak da uygulanabilir. Hangi uyarım çeşidinin kullanılacağına hastayla birlikte karar verilir" ifadelerini kullandı.

"Talimatları uygulayabilecek çocuk, ergen ve yaşlılarda kullanılabilir"

Dr. Öztürk, "EMDR terapisinin hafif dereceli göz yorgunluğu ve travmatik anının canlanması nedeniyle kısa süreli rahatsızlık hissi dışında belirgin bir yan etkisi bulunmadığını kaydederek, "Verilen talimatları uygulayabilecek çocuk, ergen ve yaşlılarda kullanılabilir. Terapi süreci uygulayıcı ve hasta ile birlikte planlanmalıdır. Tek başına ve diğer tedavi seçenekleriyle birlikte uygulanabilir ve hızlı etkisi nedeniyle ilk sırada tercih edilebilir. EMDR terapisi özellikle Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ile birlikte de uygulanabilir. Özellikle travmanın ön planda olmadığı ruhsal bozukluklarda ilk seçenek olarak BDT terapisinin uygulanması daha uygun görülmektedir" diyerek sözlerini tamamladı.