Medical Point Gaziantep Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Rıfat İnci, son yıllarda sıklıkla gündeme gelen narsizm konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Rıfat İnci, narsizmin genetik, çevresel ve psikolojik faktörlerin birleşimi sonucu ortaya çıktığını belirtti. Aile içindeki aşırı ödüllendirme ya da aşırı eleştiri gibi faktörlerin, narsistik kişilik gelişimine katkı sağladığını ifade etti. Ancak, bireylerin narsistik eğilimlerinin tedavi edilebileceğini de vurguladı.

"Narsizm, tedavi edilmesi gereken bir kişilik bozukluğudur"

Dr. Rıfat İnci, narsizmin, "Narsizm, tedavi edilmesi gereken bir kişilik bozukluğudur. Psikoterapi, özellikle davranışçı terapi, narsistik bireylerin kendilerini daha gerçekçi bir şekilde görmelerine ve empati becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir" dedi.

Dr. Rıfat İnci, narsizmin yalnızca bireysel bir sorun olmanın ötesinde, günümüzde toplumda bir kültürel fenomen haline geldiğini belirtti. Sosyal medya ve dijital platformların narsizm eğilimlerini artırabileceğine dikkat çeken Dr. İnci, insanların kendilerini sürekli olarak başkalarına gösterme çabalarının, narsistik davranışları tetikleyebileceğini ifade etti.

Dr. Rıfat İnci, narsizmin, "Günümüzde insanlar, başarılarını ve yaşadıkları anları fotoğraflar veya paylaşımlar aracılığıyla sürekli sergileyerek dışarıdan takdir ve onay bekliyorlar. Bu durum, narsizmin daha yaygın hale gelmesine neden olabiliyor" şeklinde konuştu.

Erken tanı ve tedavinin önemi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Rıfat İnci, "Narsistik kişilik bozukluğu, tedavi edilmediğinde kişinin hayatını büyük ölçüde olumsuz etkileyebilir. Sosyal ilişkilerde çatışmalar, depresyon ve kayıplar gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, bireylerin duygusal ve psikolojik sağlıklarına özen göstermeleri ve gerekirse uzmanlardan yardım almaları büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.