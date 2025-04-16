Zonguldak’ta protokol üyeleri ve eğitimciler kütüphane açılışında bir araya geldiler.

Zonguldak’ın Çaydeğirmeni Beldesinde kütüphane açılışında protokol üyeleri ve eğitimciler bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler. Çaydeğirmeni Beldesinde faaliyette bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinde ki kütüphane açılışına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlandı. İş adamı Sezai Çanakçı ve Çaydeğirmeni Belediyesinin katkıları ile hayata geçirilen kütüphane okulda eğitim gören öğrenciler ve eğitimciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Düzenlenen programda konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından kütüphanenin açılışına maddi destek veren iş adamı Çanakçı ve Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş’e teşekkür plaketi takdim edildi.