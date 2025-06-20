SUBÜ Genç Kalite Topluluğu, ÜNİDES çerçevesinde desteklenen ‘Otel Kalite Süreçlerinin İncelenmesi’ isimli projelerinde bir otele teknik gezi düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Kalite Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan ‘Otel Kalite Süreçlerinin İncelenmesi’ projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde İstanbul’da bulunan bir otele teknik gezi düzenlendi. Gezi ile öğrenciler otelcilik sektörünün kalite yönetimi uygulamalarını yerinde gözlemleyerek mesleki bilgi ve donanımlarını arttırma imkanı yakaladı. Teknik gezide, kalite standartlarının otel hizmetlerine entegrasyonu, misafir memnuniyetinin sağlanmasında sadakat programlarının rolü, sürdürülebilirlik politikalarının otel operasyonlarına etkisi, çevresel duyarlılık, topluma yönelik sosyal sorumluluk projeleri ve dijital platformlar üzerinden yapılan kalite ölçümleri gibi konular ele alındı. Ayrıca öğrencilere, kalite farkındalığının çalışanlara nasıl aktarıldığı ve bu süreçlerin günlük operasyonlara nasıl yansıdığı da uygulamalı olarak gösterildi. Topluluk üyesi öğrenciler, sektör profesyonellerinden edindikleri bilgi ve deneyimlerle hem kalite yönetimi konusundaki teorik bilgilerini pekiştirme hem de otelcilik alanındaki uygulamaları yakından tanıma fırsatı buldu.