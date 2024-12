Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Gazetemiz MERSINTIME'ın Yazarlarından Prof.Dr.İlhan Ege , kendisinin de Aday olduğu Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr.Ali Özen'in atanmasından sonra yayımladığı mesajda Rektör adaylığı süresince kendisine destek verenlere teşekkkür etti.

Prof.Dr. Ege yayımladığı mesajda şu görüşleri paylaştı ;

Rektör adaylığım sürecinde Mersin’den, Tarsus’tan, Ankara’dan Türkiye’nin her yerinden akademisyenler, sivil toplum örgütleri, siyasetçiler, işadamları, basın mensupları her kesimden benim bile beklentimden çok daha fazla destek gördüm. Çok farklı kişiler benim için biraraya geldiler. Demek ki doğru işler yapmışız ve ne güzel dostlar biriktirmişiz.Ülkem için durmadan yılmadan her zaman her kademe de çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülke, bu millet her şeyin en güzeline layıktır.

Tarsus Üniversitesi için hayırlara vesile olmasını dilerim.