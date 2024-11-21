Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) iş birliğiyle hayata geçirilen 100. Yıl Kitap Kafe Projesi kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Özger Malatyalı edebiyatseverlerle buluştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) iş birliğiyle hayata geçirilen 100. Yıl Kitap Kafe Projesi kapsamında, “Hayata Şiirle Bakmak” başlıklı söyleşi ve imza etkinliği, yoğun ilgi gördü ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Yüzüncü Yıl Parkı’nda bulunan 100. Yıl Kitap Kafe’de gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Mehmet Özger, şiir ve hayat arasındaki derin bağı anlattı. Hayatın çeşitli yönlerine şiir penceresinden bakmanın anlamını ve şiirin insan ruhuna dokunan etkilerini katılımcılarla paylaştı. Söyleşi sırasında dinleyiciler, Prof. Dr. Özger’in şiir dünyasına yaptığı yolculuğa tanıklık ederken, edebiyatın derinliklerine doğru keyifli bir yolculuğa çıktılar.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Mehmet Özger, okurlarına kitaplarını imzalayarak onlarla birebir sohbet etme imkânı buldu. Edebiyatseverler, böylesi özel bir buluşmanın Malatya’da gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür kültürel etkinliklerin şehrin sosyal hayatına kattığı değerin altını çizdiler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve KEGED’in katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, Malatya’da kültürel yaşama yeni bir soluk getirdi. Edebiyat ve şiirle iç içe geçen buluşma, Malatya’daki edebiyatseverler için unutulmaz bir gün oldu.