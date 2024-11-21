MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından düzenlenen Ukrayna-Türkiye ortak araştırma projesi, ‘Ukrayna’da Ros Nehri Alt Havzası ve Türkiye’de Eşen Çayı Alt Havzasının Yayılıcı Kirliliğin Modellemesi’ için düzenlenen toplantıya katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül Muğla’nın önemli su havzalarından biri olan Eşençay alt havzasının korunmasına yönelik gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Uluslararası Araştırma Fonlarından yararlanma kapasitesinin ve Ar-Ge işbirliklerine katılımın arttırılması yönelik destek programı kapsamında, Ukrayna-Türkiye ortak araştırma projesi, ‘Ukrayna’da Ros Nehri Alt Havzası ve Türkiye’de Eşen Çayı Alt Havzasının Yayılıcı Kirliliğin Modellemesi’ için düzenlenen toplantı Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Toplantının ilk oturumunda Ukrayna ve Türkiye’den su konusunda yetkin bilim adamları tarafından sunumlar yapılırken ikinci oturumda ise yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilerek genel değerlendirilmelerde bulunuldu.

Şengül, “Yaşanan Kuraklık Nedeniyle Su Kaynaklarının Korunması Hayati Önem Taşıyor”

Toplantıda konuşan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, azalan su kaynaklarını korumak için kirlilik ile mücadelenin çok daha büyük önem kazandığını, bu nedenle İl genelinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve bu mücadelede tüm kurumlarla iş birliğine hazır olduklarını söyledi. Şengül, “Eşen Havzasının Muğla için önemini biliyoruz. Son yıllarda meydana gelen kuraklık nedeniyle yaşanan su sıkıntılarına baktığımızda bu havzanın değeri kat kat artıyor. Özellikle dikkatsiz tarımsal faaliyetler ve balıkçılık nedeniyle kirlenen Fethiye Körfezi’nin ardından bu Havzada da yaşanabilecek bir kirlilik kentimize büyük zarar verir. Bu nedenle kirliliği önlemek için alanında uzman profesörlerimiz, uluslararası temsilciler ve kurumumuz yetkilileri tarafından detaylı bir çalışma yapılarak Eşen Havzasını korumak için tedbirler alıyoruz. Su konusunun önemini tüm yönleriyle anlatmak, tatlı su kaynaklarımızı korumak için hayata geçirilmesi gereken projelerin hazırlıklarını tamamlayarak biran önce yapımına başlamak, toplumun tüm kesinlerinde oluşturulacak olan su bilinci ve topyekün bir işbirliği ile gelecekte su sorunu olmayan bir Muğla oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Böyle toplantıların bizim bu gayemize önemli destek verdiğini düşünüyor, su kirliliğine karşı mücadelemizin ara vermeden devam edeceğinin bilinmesini istiyoruz”