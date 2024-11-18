Uluslararası Tasarım Konseyi ICoD’un Çin’de yapılan genel kurulu sonucunda, 2024-2026 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Melike Taşcıoğlu Vaughan oldu.

Uluslararası Tasarım Konseyi ICoD, 2024-2026 dönemi Yönetim Kurulu’nu belirledi. Tsinghua Üniversitesi Sanat ve Tasarım Akademisi’nin ev sahipliğinde Çin’de Qingdao’da toplanan genel kurul sonucunda Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Melike Taşcıoğlu Vaughan başkan seçilirken Ting Xu (Çin, Geçmiş Başkan), Jonas Liugalia (Litvanya) genel sekreter, Annsi Khr (Finlandiya) ve Qin Du (Çin) kurul üyesi olarak belirlendi. Taşcıoğlu’nun yeni yönetimde üstlendiği bu görevle ICoD tarihinde ilk kez Türkiye’den bir temsilci konseyin başkanlığında yer alıyor.

“ICoD ile birlikte çalışmak büyük önem taşıyor”

Konu ile ilgili görüşlerini dile getiren Prof. Melike Taşcıoğlu Vaughan şunları söyledi:

“Tasarım farkındalığı, tasarımın önemi, tasarımda etik, profesyonellik gibi konularla bölümümüz ve üniversitemizde ilgili alanlara yönelik eğitimin önemli bir parçası olacak konuların güncel olarak takibi adına ICoD ile birlikte çalışmak büyük önem taşıyor. Tasarımın günlük hayatı yönlendiren temel bir alan olması, teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi alan ve kavramların temelinde tasarımın yatıyor olması günümüzde yadsınamaz bir gerçektir. Bu alanların gelişimiyle ülkenin kültürel ve ticari gücü ve verimliliği, kuşkusuz, önemli derecede artar.”