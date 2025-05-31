Ülkemizde her gün 300 yurttaşımızı sigaraya kurban verdiğimizi işaret eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sigara içenler, içmeyenlere kıyasla yaklaşık 10-15 yıl daha erken ölmektedir. Bir sigara, hayatınızdan 11 dakika çalmaktadır. Bir yıl sigara içtiğinizde yaşamınızdan 55 gün eksilmektedir. Sigara, içeni de içmeyeni de öldürmektedir" dedi.

Tütün ve tütün ürünlerinin, her yıl 8 milyonu aşkın insanın ölümünden sorumlu olduğunu işaret eden Medical Park Karadeniz Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle, tütün kullanımının sakıncaları hakkında dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarıda bulundu.

"Her gün 300 kişiyi sigara nedeniyle kaybediyoruz"

Ülkemizde her gün 300 yurttaşımızı sigaraya kurban verdiğimizi işaret eden Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bu rakam, her gün iki uçak düşmesine eşdeğer bir faciadır. Sigarayla ilişkili ölümler önlenebilir ölümlerdir. Sigaranın neden olduğu hastalıklar ‘parayla satın alınan’ hastalıklardır. Ancak ucuza satın alınan hastalıklar değildir. Sigaraya ömür boyu ödediğiniz para bir servettir" ifadelerini kullandı.

"Sigara masum bir alışkanlık değil, kronik bir intihardır"

Sigaranın sağlığı tehdit eden birçok hastalığın ana sebebi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özlü, "Sigaraya bağlı gelişen kalp-damar sistemi hastalıkları, inmeler, KOAH gibi akciğer hastalıkları, kanserler, tüm dünyada en sık rastlanan, en fazla öldüren, en çok sakat bırakan ve en yüksek maliyetli hastalıklardır. Sigara masum bir alışkanlık değil, bir kronik intihardır" diye konuştu.

"Hayatını kaybeden 8 milyon kişinin 1 milyonu pasif içici"

Sigara içenlerin yarısının sigaraya bağlı nedenlerden öldüğünü belirten Prof. Dr. Özlü, şunları söyledi:

"Sigara içenler içmeyenlere kıyasla yaklaşık 10-15 yıl daha erken ölmektedir. Bir sigara hayatınızdan 11 dakika çalmaktadır. Bir yıl sigara içtiğinizde yaşamınızdan 55 gün eksilmektedir. Sigara içeni de içmeyeni de öldürmektedir. Sigara içmediğiniz halde yanınızda sigara içilmesine izin veriyorsanız sigara sizin de katiliniz olabilir. Her yıl sigaradan ölen 8 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonu pasif içicidir."

"Elektronik sigaralar da masum değil"

Puro, pipo, nargile, sarma tütün, enfiye, çiğneme tütün gibi her türlü tütün ürünün de sigarayla aynı riskleri taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Özlü, "Elektronik sigaralar, nikotin bağımlılığı geliştirerek sigaraya atlama taşı işlevi görmektedir. E-sigara kullananların zamanla tütün veya esrar gibi diğer bağımlılık yapıcı maddelere bağımlı hale gelmeleri e-sigara kullanmayanlara kıyasla çok daha yüksektir" dedi.

"Kendinize bir iyilik yapıp, bugün bırakın"

Son olarak sigara bırakma konusunda önerilerde bulunan Prof. Dr. Özlü, "İsteyen herkes sigarayı bırakabilir. Sigarayı bırakamayan değil; ‘bırakamayacağını düşünen’ kişiler vardır. 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü, sigarayla ilgili bu gerçekleri hatırlamak ve sigarasız bir hayata adım atmak için tasarlanmıştır. Gelin kendinize bir iyilik yapın. Sizi sevenleri sevindirin. Bugün sigarayı bırakın. Biz hekimler her zaman bu konuda da size her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.