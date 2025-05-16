İleri yaşlarda sağlıklı kalmanın en etkili yollarından biri düzenli egzersiz yapmaktan geçiyor. Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, yaşa ve sağlık durumuna uygun şekilde planlanmış egzersiz programının yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekti. Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, "İleri yaştaki insanlar, ne tür bir aktivite yapması gerektiğine karar veremiyor. Egzersiz sadece spor salonuyla sınırlı değil. Bahçede vakit geçirmek, merdiven inip çıkmak, torunlarla, çocuklarla oyun oynamak da egzersiz sayılır" diye konuştu.

Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, yaşla birlikte fiziksel aktivitenin öneminin daha da arttığını belirterek, "Egzersizler fiziksel ve ruhsal sağlığınıza olumlu etki etmektedir. Kalp atış hızını artırmak ve kasları zorlamak vücuttaki hemen hemen her sisteme fayda sağlamaktadır. Fiziksel aktivite, sağlıklı bir kan basıncını korumaya yardımcı olarak atardamarlarda zararlı plakların birikmesini önlemekte, iltihabı azaltmakta, kan şekeri seviyelerini iyileştirmektedir. Egzersiz, kemikleri güçlenmesine ve depresyonu önlemeye de yardımcı olmaktadır. Ayrıca daha kaliteli bir uykuya erişimi sağlamaktadır. Bazı kanser risklerine yakalanma riskini azaltabilmektedir. Sonuçta uygun ve düzenli egzersizlerle daha uzun ve kaliteli bir yaşama erişebilmek mümkündür" dedi.

Doğru planlanan egzersiz yaşam kalitesini olumlu etkiler

İleri yaşlarda egzersiz yapmanın, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal sağlığın da korunması açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, "Hareket etmekten çekinmemek gerekir. Doğru planlanmış bir egzersiz programı düşme riskini azaltır, eklem sağlığını destekler ve yaşam kalitesini belirgin şekilde artırır. Özellikle denge, kuvvet ve esneklik üzerine odaklanan egzersiz türleriyle bireyler uzun yıllar bağımsız kalabilir" ifadelerini kullandı.

Spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz

Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, egzersize başlamak isteyen birçok yetişkinin, ne tür aktivitelerin güvenli ve etkili olduğu konusunda tereddüt yaşayabildiğini belirterek, başlangıçta düşük yoğunluklu egzersizlerle başlamanın, ardından kondisyon geliştikçe orta yoğunluklu aktivitelere geçiş yapmanın önerildiğini ifade etti. Haftada en az 2-3 saat orta yoğunlukta egzersiz yapılmasının, sağlığın korunması açısından yeterli görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, sözlerine şöyle devam etti: "Egzersiz, illa bir spor salonunda yapılmak zorunda değil; merdiven kullanmak, bahçeyle ilgilenmek ya da torunlarla vakit geçirmek de aktif bir yaşam tarzının parçası olabilir. Her bireyin sağlık geçmişi farklı olduğundan, özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp veya akciğer hastalıkları, osteoporoz ya da nörolojik rahatsızlıkları olanların bir hekime danışarak egzersiz planı oluşturması gerekmektedir. Kalp ve akciğer sağlığı için temel olan aerobik egzersizler arasında yürüyüş, yüzme, dans ve bisiklet gibi tüm vücudu harekete geçiren aktiviteler yer alır. Bu tür egzersizler yalnızca yağ yakmakla kalmaz; aynı zamanda ruh halini iyileştirir, inflamasyonu azaltır ve kan şekeri kontrolüne yardımcı olur. Kas gücünü artırmak içinse haftada iki ila üç kez uygulanan direnç egzersizleri tavsiye edilir. Vücut ağırlığıyla ya da ağırlık, bant gibi ekipmanla yapılan çömelme, şınav, plank gibi hareketler hem kas kitlesini koruyor hem de yeni kas oluşumunu destekler."

Denge problemi için egzersiz önerileri

Esneklik ve dengenin ileri yaşlarda korunması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, "Kasları ve tendonları esnetmeye yönelik hareketler, duruşu düzeltirken hareket kabiliyetini artırabilir. Tai Chi ve yoga gibi uygulamalar ise yalnızca dengeyi geliştirmekle kalmıyor; zihinsel rahatlama sağlayarak kişinin kendini daha enerjik hissetmesini de sağlayabilir. Denge problemi yaşayan bireyler, destek alarak, örneğin bir sandalyeden tutunarak yapabilecekleri basit ama etkili egzersizlerle düşme riskini büyük ölçüde azaltabilirler. Yaşla birlikte toparlanma süresi uzayabileceğinden, vücudu dinleyerek egzersiz yoğunluğunu dengede tutmak önem taşımaktadır. Antrenman sonrası hafif kas ağrıları normal kabul edilirken, şiddetli ağrı ya da tutukluk yaşandığında tempoyu biraz azaltmak gerekebilir. Yaş kaç olursa olsun, hareket etmekten vazgeçmemek sağlıklı bir yaşama adım atmak için önemlidir" diye konuştu.