İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’yla dünyanın dört bir yanından gelen satranç tutkunlarını ağırlıyor. 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasındaki dev organizasyon, hem katılımcı sayısı hem de uluslararası düzeydeki yankısıyla Türkiye satrancı açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Turnuvanın açılış töreni, Çeşme çarşısında yer alan tarihi Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törene; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Çeşme Belediye Başkan Vekili Onur Saatli, TSF Organizasyonlar Kurulu Başkanı Mehmet Sarısaç, çok sayıda hakem, sporcu ve aileleri katıldı.

Açılışta yapılan konuşmalarda, turnuvanın sadece sportif değil kültürel ve sosyal anlamda da büyük katkılar sunduğu vurgulandı. Etkinliğin Çeşme’nin tanıtımına, turizm çeşitliliğine ve uluslararası spor organizasyonları kapasitesine ciddi katkı sağladığı belirtildi.

Kaymakam Maraşlı: "Çeşme, artık dünya çapında satranç markası"

Törende konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, turnuvanın istikrarlı bir şekilde büyümesinin altını çizerek, "Bu yıl üst üste üçüncü kez bu organizasyona tanıklık ediyorum. Her geçen yıl artan katılımcı sayısı, etkinliğin başarısını ve arkasındaki emeği gözler önüne seriyor. Bu turnuvanın Çeşme’yi yalnızca yaz turizmiyle değil, kültür ve spor turizmiyle de öne çıkaran bir merkez haline getirdiğine inanıyorum. Başta federasyonumuz olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

TSF Başkanı Apaydın: "Sporcularımıza başarılar diliyorum"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ise kısa konuşmasında organizasyonun büyüklüğüne dikkat çekerek, "Herkesin maçları büyük bir heyecanla beklediğini biliyorum. Bu nedenle sözü uzatmadan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Onur Saatli: "Çeşme sadece satrançla değil, dostlukla da anılıyor"

Çeşme Belediye Başkan Vekili Onur Saatli ise Çeşme’nin uluslararası turnuvalarda edindiği deneyimi ve kazandığı prestiji vurgulayarak, "Bugün, 34 ülkeden 1015 sporcuyu burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu turnuva, sadece bir rekabet alanı değil, aynı zamanda kültürlerin buluştuğu, dostlukların kurulduğu bir ortam yaratıyor. Genç sporcularımızın usta isimlerle aynı atmosferi soluması son derece kıymetli. Katkı sunan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya dünya çapında ilgi

TSF Organizasyonlar Kurulu Başkanı Mehmet Sarısaç ise yaptığı açıklamada, turnuvanın yalnızca salondaki izleyicilere değil, dünya genelindeki milyonlarca satrançsevere ulaştığını belirtti. "Küsurat olarak az gibi görünsek de, Chess.com, Lichess.org, Facebook ve YouTube gibi platformlarda bu turnuva milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Canlı yayınlar, yorumlar ve analizlerle satrançseverlerin ilgisi her geçen yıl artıyor" diyen Sarısaç, turnuvanın dijital medya gücüne de dikkat çekti.

Usta satranççılar Çeşme’de

Bu yılki turnuvada satranç dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor. 27 GM (Büyükusta), 5 WGM (Kadın Büyükusta), 36 IM (Uluslararası Usta), 3 WIM (Kadın Uluslararası Usta), 43 FM (FIDE Ustası) ve 10 WFM (Kadın FIDE Ustası) Çeşme’de hamlelerini yapıyor.

Toplam ödül miktarının 900 bin TL olduğu organizasyonda, A kategorisi birincisine 175 bin TL ödül verilecek.

GM Yağız Kaan Erdoğmuş’tan simultane gösteri

Turnuva kapsamında düzenlenen sosyal etkinlikler de büyük ilgi görüyor. 24 Haziran Salı akşamı (bugün) saat 21.00’de, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda dünyanın en genç GM’si ve milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, Çeşme Belediyespor Satranç Takımı sporcularıyla simultane satranç gösterisi gerçekleştirecek. Ayrıca 26 Haziran Perşembe günü saat 21.00’de, yine Cumhuriyet Meydanı’nda, Mehmet Sarısaç moderatörlüğünde Yağız Kaan Erdoğmuş ile satranç ve spor üzerine bir söyleşi yapılacak.

Yıldırım Turnuvası ve ödül töreni

Turnuvanın klasikleşen etkinliklerinden biri olan Yıldırım Turnuvası, bu yıl tek kategoride ve rekor katılımla gerçekleşecek. Etkinlik, 27 Haziran Cuma günü saat 16.00’da Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu’nda yapılacak. Turnuvanın kapanışı ise, 29 Haziran Pazar günü saat 16.00’da Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle yapılacak.