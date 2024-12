’Geleceğin Mühendisleri’ konulu söyleşiyle SUBÜ Konuşmaları’nın 86’ıncı konuşmacısı olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel “Tepenin ötesini görebilen, hızlı değişimlere uyum sağlayabilen, dijital dünyanın iş modellerine ayak uydurabilen ve gelecek fırsatlarına odaklanabilen mühendisler başarılı olacaklardır” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 86’ıncı konuşmacısı, ‘Geleceğin Mühendisleri’ konulu söyleşiyle Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel oldu. Moderatörlüğünü Bilişim Teknolojileri MYO Müdürü Gökhan Atalı’nın üstlendiği söyleşide; mühendislikte dijital dönüşüm, mühendislik eğitiminin gelecekte nasıl bir değişim geçireceği ve hangi mühendislik alanlarının gelecekte daha kritik bir yol izleyeceği gibi konular üzerine konuşuldu. Programın tamamı üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den istenildiği zaman izlenebiliyor.

Bilginin elektrikten daha önemli olacağını belirten Prof. Dr. Ercan Öztemel, “Enerji kaynağı artık bilgidir. Bütün sistemler bilgiye dayalı olarak planlanmak ve tasarlanmak zorunda. Bunu da yapacak olanlar mühendislerdir. Dolayısıyla mühendislerin bilgiyi kullanabilme, derin bilgiye ulaşabilme ve bilgiden bilgiyi türetebilme yeteneğini geliştirmeleri gerekiyor. Bilgi yönetimi, kabiliyeti olmayan bir mühendisin başarı şansı daha zayıf olacaktır. İster gıda, ister inşaat, isterse makine mühendisi olsun, her türlü mühendisin bilişim teknolojilerinden kendisini soyutlaması söz konusu olamaz. Başarılı olmak, iş hayatında bulunmak, rekabet edebilmek için bilişim teknolojilerini iyi kavramak gerekiyor. Robot bilimi, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, eklemeli imalat gibi teknolojilerin ne anlama geldiğini, bunlarla nelerin yapılabildiğini, nelerin getirilebildiğini ve bunların diğer geleneksel yöntemlere göre üstünlüklerini anlamak ve bilmek zorundalar” dedi.

Kullanılan ürünler ve makinelerin daha zekileştirilmiş olacağını kaydeden Öztemel, “Bu ürünlerin kalitesi ve hassasiyeti çok yüksek olacak. Bu ürünleri tasarlayabilme kabiliyeti de çok önemli olacak. Çok disiplinli çalışma yeteneği olması gerekiyor. Mühendisler birbirleriyle anlaşamazlarsa o ürünlerin hassasiyet düzeyi ve kalite düzeyi istenilen seviyede olmayacaktır. Tek başına hiçbir bilim artık işimizi kurtarmayacak. Zeki bir ürün, zeki bir hizmet ortaya koyacağız. Bu da o hizmeti gerçekleştiren insanların davranışlarını modellemeyi gerektirecek. Bu nedenle yazılım yazmanın, donanım tasarlamanın ve sosyal beceriler geliştirmenin sisteme entegre edilmesi gerekebilir. Geleceğin mühendisleri, kendi mesleki olaylarını, yeteneklerini, bilgilerini ve deneyimlerini başkalarının gözüyle görebilme becerisine de sahip olmalılar” diye konuştu.

Yapay zekanın toplumu dönüştüren bir unsur olduğunu vurgulayan Öztemel, “Yapay zeka, bildiğimiz geleneksel mühendislik yöntemlerini otomatik olarak yapabiliyor. Artık mühendislik davranış modellemesine ve bilginin modellenmesine doğru gidiyor. Geleceğin mühendisleri, geleneksel yöntemlerin ötesine geçip, o yöntemlerin ortaya çıkaracağı faydayı etkin bir şekilde hayata sunmaya odaklanmalı. Bilgi mühendisleri, süreç mühendisleri, sanal modelleme uzmanları, davranış mühendisleri, performans mühendisleri gibi yeni meslekler ortaya çıkacak. Artık zekâya destek olabilecek ve yapay zekânın zekâsını artıracak mühendislere ihtiyaç duyulacak. Gelecekte öğretmen diye bir şey olacağını düşünmüyorum. Otonom hocalar olacak. Her meslek içerisinde otonom robotlar veya otonom sistemler bulunacak. Makinelerin birbirleriyle ve insanlarla konuşabilmesi için bir bilişim ortamının oluşması lazım. Mühendislik fakültelerinde bunun okutulması, sistem entegrasyonu eğitiminin de verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Genç mühendislere tavsiyelerde bulunan Öztemel, “Mühendis arkadaşlara önerilerim şunlar: sabır, vazgeçmemek, eleştirilmekten korkmamak. Problemleri çözmek için her zaman bir alternatif yol daha vardır. Her zaman daha iyisini arayacağız. Mühendis arkadaşların ısrarcı olması, asla vazgeçmemesi ve sabırlı olması gerekiyor. Mühendisliğin temel anlayışına giderek varsayımlarla hareket etmeleri faydalı olacaktır. Her geçen gün daha iyi olmak zorundayız. Mükemmel bir sistem yok. Mükemmel sistemin peşinden gitmek diye bir şey yok. Her bulduğumuzda ondan daha mükemmelini ararız. Tepenin ötesini görebilen, hızlı değişimlere uyum sağlayabilen, dijital dünyanın iş modellerine ayak uydurabilen ve gelecek fırsatlarına odaklanabilen mühendisler başarılı olacaklardır” ifadelerini kullandı.