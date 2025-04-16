Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan etkinliklerinin son programında gençlerle OSM’deki "İnsanın Anlam Arayışı ve Ahlaki Tefekkür" söyleşisinde buluşan Prof. Dr. Ömer Türker ahlaki değerler ve toplum bilincinin yapısına dair anlatımlar yaparken, "Ahlaki fiiller, yalnızca toplumsal normlarla değil, insanın içsel hakikat arayışıyla şekillenir" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan kültür etkinlikleri çerçevesinde sanatseverleri birbirinden değerli konuklarla buluşturuyor. Bu çerçevede sanat dostları son olarak Prof. Dr. Ömer Türker’in Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleşen "İnsanın Anlam Arayışı ve Ahlaki Tefekkür" başlıklı söyleşisinde bir araya geldi. Ahlakın düşünsel boyutuna ve bireyin anlam arayışına dair derinlikli değerlendirmelerde bulunan Türker, dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

Prof. Dr. Ömer Türker, "Her birimiz ahlaka eşit ölçüde yakın olduğumuzu düşünsek de ahlak hakkında derinlikli konuşmak oldukça zordur. Çünkü çoğu zaman bu konuşmalar öğüt vermeye ya da vaaz etmeye dönüşür. Oysa ahlaki tefekkür, yalnızca öğüt değil, ahlakın ne olduğuna, iyi ve kötüyle kurduğumuz ilişkiye dair düşünmektir. Bu da yalnızca bireysel deneyimle değil, düşünsel bir arka planla mümkündür" dedi.

Konuşmasın devamında Türker, "İyi ve kötüye dair yargılarımız yalnızca bu dünyayla sınırlı değil, bunlar çoğu zaman fizik ötesi bir aklın varlığına dayanır. Ahlaki fiiller, yalnızca toplumsal normlarla değil, insanın içsel hakikat arayışıyla şekillenir. Bu nedenle bir insanın erdemli olması, sadece görünür davranışları değil, aynı zamanda metafizik bir idraki de varsayar. Ahlaki bilinç, zamanla sınırlı olmayan bir iyilik ve kötülük anlayışına dayanır" ifadelerini kullandı. Program soru cevap bölümüyle sona erdi.